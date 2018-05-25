【北水炒Ｄ乜】北水連續三日淨流出，近１５億北水沽騰訊

《經濟通通訊２５日專訊》北水周五錄淨沽盤１７﹒１１億元人民幣，為連續三日錄得淨沽

盤，三個交易日合計淨沽盤達２５﹒６２億元人民幣；北水沽盤最多的個股為騰訊

（００７００），中海油（００８８３），瑞聲（０２０１８），建行（００９３９），招行

（０３９６８），中石油（００８５７）；流入最多的為石藥（０１０９３）

周五主板成交９３６﹒１３億銀，按日增逾４％；港股通成交額１２８﹒９２億，佔大市成

交１３﹒７７％。

恆指全日跌１７２﹒３７點或０﹒５６％，收報３０５８８﹒０４點。



＊騰訊失４０５元大股東配股價，近１５億北水大手沽騰訊＊



騰訊本周持續整固，周五全日跌０﹒７％收報４０４元，再度失守南非大股東

Ｎａｓｐｅｒｓ在３月底大手減持總值近８００億元的配股價４０５元。北水連日沽售騰訊，周

五更錄１４﹒７７億元大型沽盤，本周合計淨沽盤高達２２﹒６５億，為本周最多北水沽售的個

股。瑞聲同日錄北水沽盤２﹒７８億。



＊三桶油急挫拖低大市，北水沽中海油中石油＊



「三桶油」成跌市元兇，受累油組增產憂慮升溫，中海油應聲下跌３﹒５３％，收報

１３﹒１２元，北水沽２﹒８億；中石油亦跟隨走低３﹒０５％，北水沽１﹒９６億。

北水續沽中資金融股，建行錄北水沽盤２﹒７７億，一周合計淨沽盤１０﹒５３億；北水沽

招行２﹒５８億；沽工行（０１３９８）８２８２萬。

買盤方面，北水流入石藥９３２３萬，流入濰柴動力（０２３３８）共８６３２萬。

（ｅｎ）

