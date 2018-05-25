《美元走勢－羅明立》美元強勢未改變

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒７４ １０９﹒２３ １０９﹒５６

歐元╱美元 １﹒１７２６ １﹒１６９８ １﹒１７０６

英鎊╱美元 １﹒３３８４ １﹒３３５２ １﹒３３６６

美元╱瑞郎 ０﹒９９２８ ０﹒９９０９ ０﹒９９２５

美元╱港元 ７﹒８４７７ ７﹒８４１２ ７﹒８４２６



《美元走勢》美國總統特朗普宣布由於朝方近日公開對美國表現出憤怒和敵意，決定取消原

定於６月１２日在新加坡舉行的「特金會」。隨後他附上一句，如金正恩改變想法可隨時通知。

此外，特朗普再在貿易問題上出招，下令調查進口汽車是否威脅國家安全，相關消息導致美股一

度下跌，其後收復部分失地；最終，三大指數跌幅由０﹒０２％至０﹒３０％不等。

市場繼續消化美聯儲公布５月的會議紀要內容，雖然６月加息已成定局，但局方並不急於在

後續加快上調利率，能容忍通脹稍為高於目標水平，投資者借消息為近期的的美元多頭回吐，不

過整體強勢未有大變化，只宜輕倉博反彈。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７２０ １﹒１８６０ １﹒１６６０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

