《美元走勢－羅明立》美元強勢未改變

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １０９﹒７４ １０９﹒２３ １０９﹒５６
歐元╱美元 １﹒１７２６ １﹒１６９８ １﹒１７０６
英鎊╱美元 １﹒３３８４ １﹒３３５２ １﹒３３６６
美元╱瑞郎 ０﹒９９２８ ０﹒９９０９ ０﹒９９２５
美元╱港元 ７﹒８４７７ ７﹒８４１２ ７﹒８４２６
《美元走勢》美國總統特朗普宣布由於朝方近日公開對美國表現出憤怒和敵意，決定取消原
定於６月１２日在新加坡舉行的「特金會」。隨後他附上一句，如金正恩改變想法可隨時通知。
此外，特朗普再在貿易問題上出招，下令調查進口汽車是否威脅國家安全，相關消息導致美股一
度下跌，其後收復部分失地；最終，三大指數跌幅由０﹒０２％至０﹒３０％不等。
市場繼續消化美聯儲公布５月的會議紀要內容，雖然６月加息已成定局，但局方並不急於在
後續加快上調利率，能容忍通脹稍為高於目標水平，投資者借消息為近期的的美元多頭回吐，不
過整體強勢未有大變化，只宜輕倉博反彈。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 買入歐元 １﹒１７２０ １﹒１８６０ １﹒１６６０
英鎊╱美元 觀 望
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》