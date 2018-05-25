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即市新聞

25/05/2018 16:30

《美元走勢－羅明立》美元強勢未改變

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７４　　　１０９﹒２３　　　１０９﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７２６　　　１﹒１６９８　　　１﹒１７０６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３８４　　　１﹒３３５２　　　１﹒３３６６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２８　　　０﹒９９０９　　　０﹒９９２５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４７７　　　７﹒８４１２　　　７﹒８４２６

　　《美元走勢》美國總統特朗普宣布由於朝方近日公開對美國表現出憤怒和敵意，決定取消原
定於６月１２日在新加坡舉行的「特金會」。隨後他附上一句，如金正恩改變想法可隨時通知。
此外，特朗普再在貿易問題上出招，下令調查進口汽車是否威脅國家安全，相關消息導致美股一
度下跌，其後收復部分失地；最終，三大指數跌幅由０﹒０２％至０﹒３０％不等。
　　市場繼續消化美聯儲公布５月的會議紀要內容，雖然６月加息已成定局，但局方並不急於在
後續加快上調利率，能容忍通脹稍為高於目標水平，投資者借消息為近期的的美元多頭回吐，不
過整體強勢未有大變化，只宜輕倉博反彈。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１７２０　　　１﹒１８６０　　　１﹒１６６０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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