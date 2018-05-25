【香港政情】初中中史修訂，港史不列獨立課題

初中中史下學年成為獨立必修科，其修訂課程大綱昨日（２４日）出爐。當中未有繼續將香

港史勾出當作獨立課題，而是融入相關中史課題教授，課時比例維持１０％，課程修訂專責委員

會解釋相關改動是回應了前線教師的意見，採取浸沉式方法教學。課綱最快在２０２０年９月在

全港中一級開始逐級實施。

教育局昨（２４日）向所有中學（英基學校協會屬下學校及國際學校除外）發通函，公布中

史及歷史科修訂課程大綱，最快由２０２０年９月在全港中學中一級開始逐級實施，教育局亦歡

迎學校提早嘗試採用新課綱。

兩科最終定稿與第二輪諮詢稿內容大致相若，中史科涉及的改動，包括香港史不再列作獨立

課題，而是融入相關中史發展時期課題一併教授，並保留了９個歷史時期及其學習重點組織學習

內容，中一至中三的總課節維持１５０節，分配比例不變，政治演變、文化特色，以及香港發展

部分分別佔７６％、１４％及１０％。

修訂課程的專責委員會主席兼中大文學院院長梁元生稱，今次課綱將香港史結合中史課題，

是採納前線老師意見，運用浸沉式學習的教學方法，並非要讓人感到香港史重要或不重要，重申

大綱有包含香港史，已算是香港人的中國歷史。

六七暴動及六四事件依舊沒有納入課綱，梁元生稱，諮詢時無收到意見要求加入相關內容，

強調課綱是針對中國通史結構，若教師認為有需要教可自行安排。《香港經濟日報》（ｚｚ）

