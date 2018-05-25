【貿易開戰】ＣＮＢＣ：特朗普或對中國貿易問題恢復更強硬態度

《經濟通通訊社２５日專訊》據美國《ＣＮＢＣ》引述未具名的白宮助理稱，美國總統特朗

普取消與北韓領導人金正恩的會晤後，可能在與中國的貿易談判中恢復到「強硬得多」態度。

消息指，就中國貿易談判而言，要注意特朗普立場轉變，對美國商務部長羅斯下周末在中國

會談影響。（ｃｈ）

