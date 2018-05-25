《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產表示，藝人王浩信以３３０６﹒６萬元購入新世界
（０００１７）西貢清水灣「傲瀧」１１座高層Ｂ單位，實用面積１８３７呎，呎價１﹒８萬元
。據悉，王浩信購入單位予母親及家人自用。
市場消息顯示，傲瀧昨日暫錄逾２０宗成交，連同車位銷售，套現超過５億元。（ｋｙ）
25/05/2018 11:41
【本港樓市】藝人王浩信斥３３０７萬購入西貢傲瀧高層單位
《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產表示，藝人王浩信以３３０６﹒６萬元購入新世界
（０００１７）西貢清水灣「傲瀧」１１座高層Ｂ單位，實用面積１８３７呎，呎價１﹒８萬元
。據悉，王浩信購入單位予母親及家人自用。
市場消息顯示，傲瀧昨日暫錄逾２０宗成交，連同車位銷售，套現超過５億元。（ｋｙ）
|FOCUS25/05/2018
【FOCUS】北韓、台灣牌亂飛 Poker Player誰屬
|國際動態25/05/2018
特金會取消前 北韓按承諾拆核試場
|生財有道25/05/2018
【荷蘭直擊】一瓶牛奶背後 喝出千億商機
|生財有道24/05/2018
【透視大灣區】記者手記：前海 繁華中的寧靜
|FOCUS24/05/2018
【FOCUS】美元走強擾動新興市場 騰訊捱沽值得留意
|專訪24/05/2018
【透視大灣區－專訪】洪為民：港深聯手金融科技 構建灣區人概念
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰