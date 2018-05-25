【本港樓市】藝人王浩信斥３３０７萬購入西貢傲瀧高層單位

《經濟通通訊社２５日專訊》中原地產表示，藝人王浩信以３３０６﹒６萬元購入新世界

（０００１７）西貢清水灣「傲瀧」１１座高層Ｂ單位，實用面積１８３７呎，呎價１﹒８萬元

。據悉，王浩信購入單位予母親及家人自用。

市場消息顯示，傲瀧昨日暫錄逾２０宗成交，連同車位銷售，套現超過５億元。（ｋｙ）

