【夜期時段】即月期指最新報３０６４２點，跌２點，高水５４點

《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６５５點，升１１點，高水６

７點，最新報３０６４２點，跌２點，高水５４點，合約成交６２９張。

Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０８２點，升２點，高水３５點，最新報１２０

７２點，跌８點，高水２４點，合約成交３１１張。（ｊｎ）

