《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６５５點，升１１點，高水６
７點，最新報３０６４２點，跌２點，高水５４點，合約成交６２９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０８２點，升２點，高水３５點，最新報１２０
７２點，跌８點，高水２４點，合約成交３１１張。（ｊｎ）
25/05/2018 17:32
【夜期時段】即月期指最新報３０６４２點，跌２點，高水５４點
《經濟通通訊社２５日專訊》即月期指在夜期時段開市報３０６５５點，升１１點，高水６
７點，最新報３０６４２點，跌２點，高水５４點，合約成交６２９張。
Ｈ股指數即月期指，在夜期時段開市報１２０８２點，升２點，高水３５點，最新報１２０
７２點，跌８點，高水２４點，合約成交３１１張。（ｊｎ）
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