《真知灼見－溫灼培》日本央行銳意圓匯走強？

《真知灼見》從歐洲央行周四晚（２４日）公開４月份議息會議記錄顯示，儘管歐元區經濟

仍穩步增長，但增速明顯有放慢情況。加上意大利帶來的政治不穩定，以及與美國之間的貿易紛

爭等，歐央行各委員當時會上，討論了待９月量寬政策完成後，應否停止一切量寬，還是繼續把

到期回流資金再投放到市場去。明顯地，這是一個很大的轉變。於今年初市場曾經估計，隨著歐

元區經濟加快復甦，歐洲央行或會提早於９月前便停止買債。現在歐央行不單沒有再討論應否提

早停止買債，而是到了９月份後如何處理從到期債券回流的量寬資金，而是應否全面回收還是應

繼續重投到債券市場去。基於這重大基礎因素轉變，不排除往後歐元或只有反彈，但難大升。維

持歐元重大技術阻力於１﹒２０美元。



＊一周兩次擺出縮減貨幣政策姿態＊



回觀日本，日本中央銀行委員櫻井真（Ｓａｋｕｒａｌ）周四表示，過度寬鬆貨幣政策會使

經濟不穩，尤其會破壞日本的銀行體系。他建議當日本經濟一旦有能力持續增長，央行應減少量

寬政策的使用。不過，他同時強調現階段並非減少量寬政策的時機，因為日本通脹率仍遠不到日

央行定下的２％目標。今次不是首次有日本央行官員公開表示要減少量寬政策，早於本周二

（２２日），日本央行行長黑田東彥就曾指出，當日本的通脹一旦加速向２％邁進便應減少量寬

。眾所周知，日本４月核心年通脹率為０﹒７％，遠不到日央行制定的２％通脹目標，而今早（

２５日）東京地區公布的５月份核心年通脹就更只有０﹒５％。當明知日本不存在通脹壓力，日

本央行一周內仍兩次擺出要縮減貨幣政策的姿態，給予市場感覺日央行的真正目的似乎是要用以

口術推升日圓匯價。看兩次講話的市況背景，一次美元是在１１１日圓，最近這次是在１１０水

平，似乎日央行是有意保持美元匯價於１１０日圓以下。至於上述分析是否正確，相信有待往後

日央行更多言論以作證實。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

