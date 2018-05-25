【香港政情】梁定邦獲委任監警會主席，接替任期即將屆滿的郭琳廣

《經濟通通訊社２５日專訊》政府宣布，委任梁定邦為獨立監察警方處理投訴委員會（監警

會）主席，接替任期將於本月底屆滿的郭琳廣，並委任陳黃麗娟和王家揚，以及再度委任陳錦榮

和鄺永銓為監警會成員。上述任命的任期由２０１８年６月１日至２０２０年５月３１日，為期

兩年。（ｃｗ）（ｚｚ）

