《經濟通通訊社２５日專訊》政府宣布，委任梁定邦為獨立監察警方處理投訴委員會（監警
會）主席，接替任期將於本月底屆滿的郭琳廣，並委任陳黃麗娟和王家揚，以及再度委任陳錦榮
和鄺永銓為監警會成員。上述任命的任期由２０１８年６月１日至２０２０年５月３１日，為期
兩年。（ｃｗ）（ｚｚ）
25/05/2018 10:11
【香港政情】梁定邦獲委任監警會主席，接替任期即將屆滿的郭琳廣
《經濟通通訊社２５日專訊》政府宣布，委任梁定邦為獨立監察警方處理投訴委員會（監警
會）主席，接替任期將於本月底屆滿的郭琳廣，並委任陳黃麗娟和王家揚，以及再度委任陳錦榮
和鄺永銓為監警會成員。上述任命的任期由２０１８年６月１日至２０２０年５月３１日，為期
兩年。（ｃｗ）（ｚｚ）
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