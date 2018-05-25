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25/05/2018 15:59

【一地兩檢】立法會內委會通過草案將於下月６日在大會上恢復二讀

　　《經濟通通訊社２５日專訊》立法會「一地兩檢」法案委員會月初在混亂與爭議聲中，完成
審議所有條文及修正案。委員會主席葉劉淑儀今日向立法會內務委員會提交報告，讓法案能趕及
下月６日提交大會以恢復二讀。
　　由於各黨派議員意見不一，內會主席李慧琼於下午約４時將議案付諸表決，議案最後在３５
票贊成、１９票反對、１票棄權下，通過將草案在下月６日的立法會大會上恢復二讀。李慧琼提
醒，議員就法案提出修正案的期限是５月２８日。
　　多名民主派發言表示反對將條例草案提交至立法會大會，亦質疑報告並無詳盡地紀錄各議員
及民間團體的意見。委員會主席葉劉淑儀指報告不可能全部列出所有意見。
　　新民主同盟范國威批評，委員會主席葉劉淑儀審議條例草案時，違反主席守則，以十多秒的
時間粗暴通過，而政府回答蒼白無力，未能釋除所有疑慮；人民力量陳志全和熱血公民鄭松泰均
認為委員會報告字眼存有立場、偏袒政府，要求法案委員會再召開會議討論報告。
　　委員會副主席張國鈞指，對民主派堅持反對報告感遺憾，指法案委員會已開了１７次會議，
又指報告不能照版直出所有意見，是大家立場上存在根本上的不同，所以民主派會從根本地反對
這個草案。
　　立法會昨日（２４日）表示，會取消今日緊接內會的財委會會議，有指是預計今日的內務委
員會或需數小時，以處理提交「一地兩檢」法案委員會報告所出現的情況。（ｃｗ）（ｚｚ）

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