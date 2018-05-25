《品中資－羅國森》石藥集團（０１０９３）醫藥改革受惠者

《品中資》港交所（００３８８）近２０年的上市規則改革中，容許未有營業收入的生物科

技公司申請上市是其中一項重大放寬。

從投資者的角度，要我們變身「天使基金」，去識別一些有潛力的生物科技公司，始終有難

度。

其實，大家不必捨近圖遠，現在已經在港交所上市的醫藥股，很多都已經有盈利，投資風險

絕對比這些初創的生物科技公司為低。

事實上，今年以來，醫藥相關的股份已經受到市場關注，不少股份自去年中至今，累計升幅

已高逾五成或以上。

其中一隻更在最近一次恆指服務公司的成分股檢討中，獲得納入恆生指數，成為首隻恆指成

分股的醫藥股，我所指的就是石藥集團（０１０９３）（下稱石藥）。

隨著醫療進步，而重病又年輕化，加上內地的污染嚴重，醫療行業的前景，確實可以看高一

線。但正如上文所說，如果以研發藥物為主的生物科技公司，業務穩定性始終成疑。

因此，我過去就算留意醫藥股，主要也以經銷藥物的公司為優先，例如國藥控股

（０１０９９）（下稱國藥）等。不過，這些公司的邊際利潤率很低，強如國藥，也不超過４％

，我始終認為不健康。

不過，隨著內地積極整頓醫藥行業，涵蓋研發到生產、流通至終端使用的多項醫藥改革政策

陸續出台。當中改革臨床試驗管理、加快藥品上市審批等政策，更加推動創新藥的發展，令製藥

企業的前景不可同日而語。



＊前身中國製藥＊



今日我想品評的石藥，其實是一隻老牌的製藥企業，上市歷史也悠久，她於１９９４年上市

，前稱中國製藥，２０１２年重組後改稱石藥集團。

早年的石藥，只從事原料藥的研發和生產，主要產品是抗生素和維生素Ｃ，其後才擴展成藥

業務，當中包括創新藥和普藥（已經臨床廣泛應用和過了專利保護的藥物）的開發、生產和銷售

。

過去５年，石藥的營業收入和盈利都大幅增長，營業額由２０１２年的４１﹒５億元（人民

幣．下同），逐步增長到２０１７年的１５４﹒６億元，其中按業務細分，創新藥已經成為集團

的主要收入來源，約佔集團總收入的四成。

大家可以想像，創新藥是所謂自主研發的藥物，仍在專利保護的期間，這段期間的邊際利潤

率最高，愈多這類藥物的企業，前景便愈亮麗。

石藥正是這類藥企，該公司已經形成一批以恩必普、歐來寧、玄寧和多美素等核心產品為主

的創新藥集群，其中恩必普（治療急性缺血性中風的藥物）被納入中國２０１７年醫保目錄，加

上未來在海外市場的銷售，該產品有望成為中國創新藥中，第一個年銷售額達到５－１０億美元

的重磅藥，為石藥帶來更高收益。

另一方面，石藥也十分重視研發工作的推進，目前在研的新產品約２００個，其中抗腫瘤系

列成功打破外企在同類產品上的壟斷，並更長效、更穩定和更安全為競爭優勢，有望成為集團未

來業績的爆發點。



＊２０元附近考慮吸納＊



今年１月，石藥收購了武漢友芝友生物製藥３７％權益，從優勢的小分子領域，切入生物創

新藥領域。該公司為內地在雙特異性抗體研究領域中具領先的企業，並已取得兩個臨床批件。

我認為，石藥無論是研發，還是發展策略上都領先國內同業，染藍是對她的肯定，如果大家的組

合中未有醫藥股，我推薦大家留意石藥這隻股票，已經持有的，最好當然是耐心持有，中長線的

回報應該不俗。

由於石藥的股價今年以來已經升了約五成，現價的預測市盈率已經高達４２倍（昨日

（２４日）收報２３﹒５元），比股王騰訊（００７００）還要高。

雖然石藥是一隻優質的醫藥股，但增長潛力跟騰訊始終有一段距離，以這個價錢我又認為不

值得買。該股近期低位是１９﹒７元，我會建議在２０元附近才考慮吸納。

《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

