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即市新聞

25/05/2018 10:33

《品中資－羅國森》石藥集團（０１０９３）醫藥改革受惠者

　　《品中資》港交所（００３８８）近２０年的上市規則改革中，容許未有營業收入的生物科
技公司申請上市是其中一項重大放寬。
　　從投資者的角度，要我們變身「天使基金」，去識別一些有潛力的生物科技公司，始終有難
度。
　　其實，大家不必捨近圖遠，現在已經在港交所上市的醫藥股，很多都已經有盈利，投資風險
絕對比這些初創的生物科技公司為低。
　　事實上，今年以來，醫藥相關的股份已經受到市場關注，不少股份自去年中至今，累計升幅
已高逾五成或以上。
　　其中一隻更在最近一次恆指服務公司的成分股檢討中，獲得納入恆生指數，成為首隻恆指成
分股的醫藥股，我所指的就是石藥集團（０１０９３）（下稱石藥）。
　　隨著醫療進步，而重病又年輕化，加上內地的污染嚴重，醫療行業的前景，確實可以看高一
線。但正如上文所說，如果以研發藥物為主的生物科技公司，業務穩定性始終成疑。
　　因此，我過去就算留意醫藥股，主要也以經銷藥物的公司為優先，例如國藥控股
（０１０９９）（下稱國藥）等。不過，這些公司的邊際利潤率很低，強如國藥，也不超過４％
，我始終認為不健康。
　　不過，隨著內地積極整頓醫藥行業，涵蓋研發到生產、流通至終端使用的多項醫藥改革政策
陸續出台。當中改革臨床試驗管理、加快藥品上市審批等政策，更加推動創新藥的發展，令製藥
企業的前景不可同日而語。
　
＊前身中國製藥＊
　　
　　今日我想品評的石藥，其實是一隻老牌的製藥企業，上市歷史也悠久，她於１９９４年上市
，前稱中國製藥，２０１２年重組後改稱石藥集團。
　　早年的石藥，只從事原料藥的研發和生產，主要產品是抗生素和維生素Ｃ，其後才擴展成藥
業務，當中包括創新藥和普藥（已經臨床廣泛應用和過了專利保護的藥物）的開發、生產和銷售

　　過去５年，石藥的營業收入和盈利都大幅增長，營業額由２０１２年的４１﹒５億元（人民
幣．下同），逐步增長到２０１７年的１５４﹒６億元，其中按業務細分，創新藥已經成為集團
的主要收入來源，約佔集團總收入的四成。
　　大家可以想像，創新藥是所謂自主研發的藥物，仍在專利保護的期間，這段期間的邊際利潤
率最高，愈多這類藥物的企業，前景便愈亮麗。
　　石藥正是這類藥企，該公司已經形成一批以恩必普、歐來寧、玄寧和多美素等核心產品為主
的創新藥集群，其中恩必普（治療急性缺血性中風的藥物）被納入中國２０１７年醫保目錄，加
上未來在海外市場的銷售，該產品有望成為中國創新藥中，第一個年銷售額達到５－１０億美元
的重磅藥，為石藥帶來更高收益。
　　另一方面，石藥也十分重視研發工作的推進，目前在研的新產品約２００個，其中抗腫瘤系
列成功打破外企在同類產品上的壟斷，並更長效、更穩定和更安全為競爭優勢，有望成為集團未
來業績的爆發點。
　
＊２０元附近考慮吸納＊
　
　　今年１月，石藥收購了武漢友芝友生物製藥３７％權益，從優勢的小分子領域，切入生物創
新藥領域。該公司為內地在雙特異性抗體研究領域中具領先的企業，並已取得兩個臨床批件。
我認為，石藥無論是研發，還是發展策略上都領先國內同業，染藍是對她的肯定，如果大家的組
合中未有醫藥股，我推薦大家留意石藥這隻股票，已經持有的，最好當然是耐心持有，中長線的
回報應該不俗。
　　由於石藥的股價今年以來已經升了約五成，現價的預測市盈率已經高達４２倍（昨日
（２４日）收報２３﹒５元），比股王騰訊（００７００）還要高。
　　雖然石藥是一隻優質的醫藥股，但增長潛力跟騰訊始終有一段距離，以這個價錢我又認為不
值得買。該股近期低位是１９﹒７元，我會建議在２０元附近才考慮吸納。
《經濟通通訊社資深分析員　羅國森》

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