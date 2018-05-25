《經濟通通訊社２５日專訊》外電報道，美國參議院軍事委員會日前批准了２０１９年財政
年度７１６０億美元的國防授權法案，相當於排在美國之後９個國家軍費開支的總和。法案禁止
國防部與使用華為或中興通訊（００７６３）（深：００００６３）生產電信設備或提供服務的
公司，訂立、延長或續簽合約。（ｌｃ）
25/05/2018 10:16
【禁制中興】美參議院批准國防法案，禁與華為中興有關連公司簽約
《經濟通通訊社２５日專訊》外電報道，美國參議院軍事委員會日前批准了２０１９年財政
年度７１６０億美元的國防授權法案，相當於排在美國之後９個國家軍費開支的總和。法案禁止
國防部與使用華為或中興通訊（００７６３）（深：００００６３）生產電信設備或提供服務的
公司，訂立、延長或續簽合約。（ｌｃ）
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