  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

25/05/2018 11:03

【貿易休戰】美商務部長羅斯將於６月２日至４日率團訪華

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據《新華社》報道，國務院副總理劉鶴今日上午應約與美商務
部長羅斯通話，雙方確認，羅斯部長將於６月２日至４日率團訪華，雙方團隊將繼續就中美經貿
問題進行磋商。（ｌｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態25/05/2018
特金會取消前 北韓按承諾拆核試場
生財有道25/05/2018
【荷蘭直擊】一瓶牛奶背後 喝出千億商機
生財有道24/05/2018
【透視大灣區】記者手記：前海 繁華中的寧靜
FOCUS24/05/2018
【FOCUS】美元走強擾動新興市場 騰訊捱沽值得留意
專訪24/05/2018
【透視大灣區－專訪】洪為民：港深聯手金融科技 構建灣區人概念
專訪24/05/2018
【透視大灣區－專訪】前海管理局洪為民：大灣區規劃料設協調機制
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SolN】有種‧味道之容易吞嚥端午粽工作坊 - 立即報名！

經濟通攝影記者張嘉奇於《前線‧焦點 2017》新聞攝影比賽獲得季軍

【etnet Bonus賞你】TKO街市 「陶瓷餐具套裝」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN