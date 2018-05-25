《經濟通通訊社２５日專訊》據《新華社》報道，國務院副總理劉鶴今日上午應約與美商務
部長羅斯通話，雙方確認，羅斯部長將於６月２日至４日率團訪華，雙方團隊將繼續就中美經貿
問題進行磋商。（ｌｃ）
25/05/2018 11:03
【貿易休戰】美商務部長羅斯將於６月２日至４日率團訪華
《經濟通通訊社２５日專訊》據《新華社》報道，國務院副總理劉鶴今日上午應約與美商務
部長羅斯通話，雙方確認，羅斯部長將於６月２日至４日率團訪華，雙方團隊將繼續就中美經貿
問題進行磋商。（ｌｃ）
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