《經濟通通訊社２５日專訊》據《澎湃》報道，環保組織「公眾環境研究中心」和「綠色江
南」２２日發布報告稱，伴隨過去四年的急速擴張，小米公司的供應鏈多次出現污染問題，參與
報告的環保組織已於５月２３日就此事致信港交所（００３８８）。
港交所於２４日回函稱，已注意到相關問題，正由相關部門處理，有結果會及時反饋。小米
公司相關人士對此表示，目前企業正處於ＩＰＯ前的緘默期。（ｂｉ）
25/05/2018 13:30
【小米上市】環保組織去信港交所，促小米披露供應鏈污染問題
《經濟通通訊社２５日專訊》據《澎湃》報道，環保組織「公眾環境研究中心」和「綠色江
南」２２日發布報告稱，伴隨過去四年的急速擴張，小米公司的供應鏈多次出現污染問題，參與
報告的環保組織已於５月２３日就此事致信港交所（００３８８）。
港交所於２４日回函稱，已注意到相關問題，正由相關部門處理，有結果會及時反饋。小米
公司相關人士對此表示，目前企業正處於ＩＰＯ前的緘默期。（ｂｉ）
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