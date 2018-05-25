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即市新聞

25/05/2018 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美終止貿易戰

　　《神州縱橫》中美關於貿易戰的次輪談判，達成停戰不加徵關稅的共識，並將就各種問題繼
續磋商。雙方並發表了會後的聯合聲明，雖非協議也有一些成果，可算是取得了比較正面的收獲

　
＊中國將多買美國貨物＊
　
　　至此中美就經貿紛爭結束了公開對抗的緊張局面，證雙方可在較平穩的環境中尋找解決之道
。因此可以說紛爭的最危險時刻已經過去，今後雖非一馬平川但危機應可避免。其實在美國挑起
貿易戰前，兩國早於去年初建立經濟對話機制，去年新又簽訂了２５００多億美元的合作計劃，
不打貿易戰就是回到這些較正常的協商渠道，並抓緊落實現有協議。兩國關係在走了一段彎路後
，望能及早重回正軌。聯合聲明中最具體的共識是中方承諾多買美貨，特別是農產及能源，由此
縮窄美國貨物貿易上的對華逆差。美國商務部長將赴華跟進此事，並預計今年對華出口的農產可
增達四成，而能源可增一倍。在農產及能源上中國人均資源較少而美國有相對優勢，在這些方面
加強貿易乃互補雙贏合作，主要農業區乃特朗普票倉，而油氣出口乃特朗普取悅有關財團的新政
，故中方這些承諾應可令美方止戰。但中方並無很重大讓步，因為增加農產及能源入口，正是去
年新２５００多億合作中的最主要項目。今年初中美企業已就中國入口天然氣簽了合約。中國雖
堅拒美方的二年減少逆差２０００億要求，但縮減幾百億則是合理可行目標。
　
＊科技紛爭更難解決＊
　
　　聲明提到保護知權及中方改善有關法規的承諾。隨著中國走向創新型經濟，改革知權管理制
度已急不容緩，這次大可借助美國之力加快進行。當然在具體措施上中美或有分歧須予協調，中
國須按本身國情及發展情況行事，不能被外人牽著鼻子走，但只要雙方彈性處理，在這方面取得
合作成果不難。現時問題更大的是美國在貿易戰旗幟下對中國發動的科技戰：一面禁制技術輸華
另一面禁制中國科技產品入美。有關的兩大議題是中興（００７６３）（深：００００６３）事
件及中企在美投資限制，聲明中均求明確提及。之前特朗普曾稱可助中興恢復業務，但國會隨即
通過議案防止政府更改禁令。由此可見科技戰方面難有重大進展，對中興的禁令也不會有重大改
變。中美這次短暫的貿易戰卻也帶來了一些重要啟示及影響：（一）中國學會了與美抗爭並取得
一定效果。（二）美國內部反華應能受制理性官僚，但鷹派影響未除仍為中美合作前景留下不確
定因素。（三）全球形成了保護多邊主義陣營，令中國的國際影響力進一步提升而美國則更形孤
立。《資深評論員　凌昆》

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