【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶３３點子，報６﹒３８７９

《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒３８６７，較上個交易日跌

５１點子，為１月２４日以來最低。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早低開３３點子，報６﹒３８７９，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒３８４６。（ｌｃ）

