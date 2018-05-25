《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８９１，
較上個交易日４時３０分收盤價跌４５點子。全日在６﹒３９１９至６﹒３８３９之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌４８點子，報６﹒３８１１。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３８６７，較上個交易日跌５１點子。（ｌｃ）
25/05/2018 16:49
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌４５點子，報６﹒３８９１
《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８９１，
較上個交易日４時３０分收盤價跌４５點子。全日在６﹒３９１９至６﹒３８３９之間波動。
離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌４８點子，報６﹒３８１１。
今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３８６７，較上個交易日跌５１點子。（ｌｃ）
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