【聚焦人幣】人幣兌一美元即期收跌４５點子，報６﹒３８９１

《經濟通通訊社２５日專訊》人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報６﹒３８９１，

較上個交易日４時３０分收盤價跌４５點子。全日在６﹒３９１９至６﹒３８３９之間波動。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌４８點子，報６﹒３８１１。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒３８６７，較上個交易日跌５１點子。（ｌｃ）

