《經濟通通訊社２５日專訊》市場消息指，人行今日不進行逆回購操作，今日無逆回購到期
，因此公開市場今日零投放零回籠。本周累計淨回籠３００億元。（ｌｃ）
25/05/2018 09:16
【人行收水】消息稱人行今暫停逆回購，本周累計淨回籠３００億
《經濟通通訊社２５日專訊》市場消息指，人行今日不進行逆回購操作，今日無逆回購到期
，因此公開市場今日零投放零回籠。本周累計淨回籠３００億元。（ｌｃ）
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