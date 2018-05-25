【人行收水】人行稱銀行流動性處較高水平，本周淨回籠３００億元

《經濟通通訊社２５日專訊》人民銀行公布，月末財政支出和金融機構法定準備金退繳推動

銀行體系流動性總量處於較高水平，今日不開展公開市場操作，今日亦無逆回購到期，因此公開

市場今日零投放零回籠。本周累計淨回籠３００億元。（ｌｃ）

