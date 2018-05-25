【上海特寫】家樂福新零售超市落滬，大玩刷臉支付、海鮮即煮即食

《經濟通通訊社記者楊英傑２５日上海專電》家樂福中國在全球的首家智慧生活門店Ｌｅ

Ｍａｒｃｈｅ在上海長寧區正式開業，這個昔日賣場霸主在中國終於姍姍來遲地向新零售轉型，

這亦意味著家樂福正式歸邊騰訊（００７００）。

Ｌｅ Ｍａｒｃｈｅ天山店除了家樂福原有的大賣場業務以外，加上了生鮮、餐飲、進口商

品等新元素，另外再和騰訊合作，引入掃碼購及人面識別付款功能，顧客可以自行結賬，毋須在

收銀台前排隊等候。



＊設海鮮即煮即食，惟規模難仍與永輝比肩＊



Ｌｅ Ｍａｒｃｈｅ天山店生成生鮮貨品佔比近八成，記者現場觀察，門店提供肉類、蔬菜

和海鮮供顧客選購，亦設有烘焙、海鮮、燒烤及私房菜等自家檔位，其中海鮮檔可提供店內即煮

即食的服務。但對比其他競爭同業，其生鮮業務規模和檔次仍然難以相提並論，所以Ｌｅ

Ｍａｒｃｈｅ亦引入了一些中式連鎖餐廳進駐，但記者未得悉這些餐廳和家樂福是否達成食材供

應關係。

家樂福在新零售方面，已經成為龜兔賽跑中剛剛夢醒的兔子，成為市場的後來者，且供應鏈

不足，這是家樂福面對的首要問題。

其實在大賣場或超市售賣生鮮食材，在香港實在不是新鮮事，但為甚麼在內地卻被做成了新

零售概念呢？因為在內地的新零售市場，「生鮮」包含著更大的商業野心，最明顯的例子就是永

輝超市（滬：６０１９３３）。

永輝超市的前身就是一個農貿市場，後來被創辦人改造成了既賣濕貨又賣日用品的超市。永

輝通過直營農場、果園及建立採購基地，從產地直接供應至旗下超市；達致規模經濟後，永輝更

不斷擴寬集團的上游供應能力，如在５月２４日集團完成收購國聯水產（深：３０００９４）一

成股權，成為其第二大股東。

除上游外，擴闊下游空間也是永輝超市的目標之一。２０１５年底，永輝與京東合作推出生

鮮電商業務，利用京東的物流力量，作出了數小時內把新鮮食材送到顧客家門的承諾，其後永輝

旗下「超級物種」獲騰訊入股投資，主打超市高端食材即煮即食，對打阿裡旗下盒馬鮮生；此外

，永輝更設立了食品半加工業務，除將半加工食材供應予超級物種外，其目標顧客包括大學公司

食堂及餐飲企業，意味著向Ｂ２Ｂ進發 這對於以往的超市行業來說是不可想像的。



＊大玩無人＋刷臉支付，體驗有待改善＊



當然，Ｌｅ Ｍａｒｃｈｅ最讓外界關注的，就是與騰訊合作的「掃碼購」微信小程序，記

者在賣場內以一包糖果實測，先在微信上開啟「家樂福掃碼購」小程序，再用手機鏡頭掃描包裝

上的條碼，再按下結算按鈕，便能以微信支付。記者的手機在結賬後會生成一個二維碼，在離開

商場時，服務員用掃碼器掃描該二維碼，確認記者已經完成付款，便讓記者離開。

事實上，記者認為掃碼的耗時不下於人工收銀，且超市提供的手機掃碼結賬區十分狹窄，僅

設一張桌子，若為大量貨物結賬則顯得比較麻煩，相信其唯一的優勢在於節省排隊時間 如果

你不介意在各種尷尬位置進行掃碼購的話。

另外，門店亦引入了微信推出的人臉識別付款，消費者完成會員註冊與綁定後，便可刷臉付

款，省卻輸入密碼的步驟，但由於記者並非內地公民，未能享用此服務，但依記者觀察，刷臉支

付暫時仍未掀起熱潮。

