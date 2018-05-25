【透視大灣區－置業】表列粵港澳大灣區主要房企最新評級

《經濟通通訊社記者俞瑾２５日專訊》表列粵港澳大灣區主要房企最新評級：
房企 大行╱券商 評級 目標價╱元 昨日收盤價╱元
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碧桂園 摩通 增加比重 ２４﹒２ １５﹒９６
（０２００７） 野村 買進 ２２﹒７
中銀國際 強力買進 ２５﹒１２
萬科 摩通 增加比重 ５０ ３０﹒１
（０２２０２） 招銀國際 買進 ３６﹒３７
野村 買進 ４４﹒７
雅居樂 瑞信 超越市場表現 １８﹒６ １５﹒４８
（０３３８３） 交銀國際 買進 １９﹒８
野村 中性 １６﹒２４
恆大 國泰君安 買進 ３０﹒１７ ２４﹒７５
（０３３３３） 野村 買進 ３６﹒６
中銀國際 強力買進 ４０﹒４２
富力 交銀國際 買進 ２３﹒３８ １９﹒１
（０２７７７） 野村 買進 ２７﹒５９
時代地產 瑞信 超越市場表現 １５﹒５
（０１２３３） 摩通 增加比重 １４﹒５
龍光地產 瑞信 超越市場表現 １４﹒１ １２﹒３
（０３３８０） 中銀國際 買進 １３﹒８９
野村 買進 １３﹒７
新世界發展 野村 買進 １４ １１﹒９４
（０００１７） 瑞信 超越市場表現 １４﹒７
海通國際 買進 １４﹒３３
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單位：港元
（ｊｙ）