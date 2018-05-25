【ＦＯＣＵＳ】北韓、台灣牌亂飛，Ｐｏｋｅｒ　Ｐｌａｙｅｒ誰屬

【ＦＯＣＵＳ】半島局勢再顯「政治一日都嫌長」。就在北韓周四（２４日）「完全」廢棄

豐溪里核試驗場後的幾小時，美國總統特朗普突然宣布，鑒於金正恩在最近的聲明中表現極大的

憤怒和公開的敵意（Ｔｒｅｍｅｎｄｏｕｓ ａｎｇｅｒ ａｎｄ ｏｐｅｎ

ｈｏｓｔｉｌｉｔｙ），決定取消原定６月１２日於新加坡舉行的「特金會」。一直被外界認為

遭「小火箭人」玩弄於股掌的侵侵，原來薑還是老的辣。



＊避險情緒重燃，金價圓匯急升＊



據稱是特朗普親筆撰寫的公開信還稱，「你大談你的核能力，但需知我方核能力是如此龐大

和強大，願上帝保佑永遠無需動用（Ｉ ｐｒａｙ ｔｏ Ｇｏｄ ｔｈｅｙ ｗｉｌｌ

ｎｅｖｅｒ ｈａｖｅ ｔｏ ｂｅ ｕｓｅｄ）。」避險情緒驅動金價急升至１３００美元以

上，日圓亦漲至兩周高位，恆指今早跟隨美股跌勢低開近百點。

北韓１６日突然宣布取消當天的南北韓高級別會談，副外相金桂冠公開聲稱，「對一味強求

棄核的對話毫無興趣」，加上北韓上周爽約出席和白宮官員在新加坡的峰會籌備，都令特朗普大

感懊惱。其周二（２２日）明言中國國家主席習近平是「世界級撲克高手」（Ｗｏｒｌｄ

Ｃｌａｓｓ Ｐｏｋｅｒ Ｐｌａｙｅｒ），暗示金正恩變臉是中國背後發功。



＊北韓態度軟化，蔡英文轉強硬＊



美國出其不意將球拋向北韓一方，似令北韓態度即時軟化。北韓副外長金桂冠今早就回應稱

，朝鮮全力實現半島和人類和平穩定的目標和意志沒有改變，金正恩也在為此全力以赴地做好準

備，有意以大氣敞開的態度隨時給予美方時間和機會。

不過，外界普遍相信，有利比亞前領袖卡特菲的前車之鑑，金家王朝並非真心棄核，北韓昨

日炸毀豐溪里核試驗場，僅允許記者遠觀而拒絕核問題專家到場就是明證。就在特朗普宣布取消

特金會之後，網路傳出北京站丹東、北京、大連等多班列車車次周日（２７日）起停運或調整的

消息，坊間猜測或是北韓高層緊急赴華協商。

無獨有偶，美國聯邦眾議院院會周四表決通過２０１９財政年度國防授權法，法案要求強化

台灣軍事實力，並呼籲依循台灣關係法，美國應派遣高階軍事官員訪台。而台灣總統蔡英文因應

非洲國家布吉納法索改與大陸建交，聲稱「不會再忍讓」，台灣已即時加強針對中國大陸各級政

府官員及相關人士來台的嚴格審查。

北韓牌、台灣牌、南海牌亂飛，到底誰是真正的撲克高手，考驗各方實力和智慧。

《經濟通通訊社 俞瑾》

