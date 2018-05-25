《師傅教路－黃瑋傑》呷哺呷哺新戰略冀提升業績，股價望再試頂

《師傅教路》海底撈向港交所遞交上市申請後，同樣從事火鍋業務之呷哺呷哺（００５２０

）近日股價亦見蠢動，昨日（２４日）上升接近５﹒８％，重越５０天和１００天線。呷哺呷哺

於２０１４年１２月掛牌上市，招股價為４﹒７元，今年３月最高升見１７﹒５元，較招股價上

升了２﹒７倍。雖然同樣從事火鍋業務，但呷哺呷哺主打吧台式火鍋餐飲，針對中低消費人數（

於２０１７年度顧客人均消費為４８﹒４元人民幣，而海底撈的人均消費則為９７﹒７元人民幣

）。



＊翻座率遜於海底撈＊



憑藉快餐化模式、超值性價比及高翻枱率，呷哺呷哺的餐廳網絡呈現快速擴張。於２０１７

年，呷哺呷哺共新開張１５５間餐廳，包括１３６間呷哺呷哺餐廳和１９間湊湊餐廳。截至

２０１７年１２月底，呷哺呷哺在全國共有７４８家門店，主要集中於北方城市，其中，北京、

天津、河北及東北地區門店合計有５５３家，佔總餐總數約７３％。以翻座率作比較，北京最高

，達４倍，上海和其他地區相對較低，分別為２﹒７倍和２﹒３倍，而整體翻座率則為

３﹒３倍，比海底撈的５倍平均翻座率低。



＊致力擴張餐廳網絡＊



於２０１７年度，呷哺呷哺實現收入３６﹒６４億元人民幣，同比增長３２﹒８％，主要得

益於集團致力擴張餐廳網絡，以及全國同店銷售增長８﹒５％，進而導致集團的餐廳層面經營利

潤錄得２５﹒４％的增長；股東應佔利潤為４﹒２億元人幣，增長１４﹒２％；利潤率為

１１﹒５％，較２０１６年度下降了１﹒８個百分點。至於海底撈，其上市文件顯示，２０１７

年度收益為１０６﹒３７億元人民幣，同比增長３６﹒２％，主要受益餐廳網絡擴大（其餐廳網

絡由２０１５年１月１日的１１２間增至２０１７年１２月３１日的２７３間，現時增至３２０

間）及同店銷售增長１４％；利潤為１１﹒９４億元人幣，增長２２％。



＊向「輕正餐」轉型＊



展望未來，呷哺呷哺將繼續擴充餐廳網絡，２０１８年計劃開設１００多家新餐廳。隨著消

費者生活品質提高，呷哺呷哺推出了獨立營運的中高端火鍋品牌湊湊餐廳。截至去年底，全國已

有２１家湊湊餐廳。據了解，相比火鍋店，湊湊餐廳更像茶室，除了火鍋也提供奶茶、紅茶等業

飲品，而相關資料顯示，湊湊餐廳的人至消費約為１３０元人民幣，比呷哺呷哺的４８﹒４元人

均消費為高。不過，湊湊餐廳的收入暫時只佔呷哺呷哺總收入的３﹒２％左右，同時還沒實現盈

利。事實上，呷哺呷哺董事長賀光啟在去年中宣布新戰略時，已表示集團將從快餐模式向「輕正

快餐」轉型，並推出了「火鍋＋茶飲」的新商業模式。同時，亦將加快開發「呷哺小鮮」外賣業

務，以充分利用午、晚餐等高峰時段的營業時間，提升銷售密度。建議買入價１５﹒４元，目標

１７﹒５元，止蝕位１４﹒５元。《輝立證券董事 黃瑋傑》（筆者沒有持有上述股票）

