《精心傑作－溫傑》港股未脫上落市，豐盛服務（０３３１）換新名

《精心傑作》中美貿易戰陰霾未散，中港股市本周走勢偏弱。貿易戰雖然暫停，惟細節尚未

得到落實，加上美國總統特朗普聲稱對中美兩國貿易談判結果未感滿意，大市氣氛受到影響。恆

指周初曾升至接近３１５００點，惟很快掉頭回落，周三（２３日）更大跌超過５００點，並跌

穿３１０００點關口。外圍方面，美股繼續受到國債匯息率高企、美匯持續走強的影響，指數走

勢反覆。而內地股市亦出現反彈受阻，上證指數回落至３１５０點附近。



大型藍籌股走弱，騰訊控股（００７００）本周出現持續整固，股價靠向４００元支持位；

友邦保險（０１２９９）本周除凈，股價跌至７０元邊緣。發改委促煤企降價，煤炭股出現較急

跌幅，包括中國神華（０１０８８）及兗州煤業（０１１７１）。此外，前期升幅顯著的石油石

化股，本周亦回落明顯。另一方面，內地宣布自７月１日起下調汽車及零部件關稅，汽車銷售商

逆市靠穩，中升控股（００８８１）等升幅靠前。



恆指目前未能守穩３１０００點，走勢重回３００００至３１０００點區間運行格局。本周

隨著中國移動（００９４１）、友邦保險等藍籌股相繼除凈，本月期指大幅低水的狀況得到修復

。下周期指結算，由於本月大市主要為上落市，好友淡友對大幅推動指數結算的意欲料不會太高

，預期恆指下周於３００００至３１０００點結算機會較高。



＊豐盛新收購清潔及洗衣業務＊



今個星期介紹豐盛服務集團（００３３１）（原為豐盛機電）。集團於４月底宣布多項公告

：首先，經股東投票後，集團已於４月１１日完成向母公司「豐盛創建」收購清潔及洗衣業務

（屬關連交易），令業務更多元化。此外，集團亦通過更改公司名稱及標誌，以反映新業務內容

。

以往集團專注機電工程及環境管理服務，根據行業專家弗若斯特沙利文

（Ｆｒｏｓｔ ＆ Ｓｕｌｌｉｖａｎ）的資料，集團的機電工程分部在香港市場上排名前兩位

，估計市場份額為５﹒３％。隨著收購完成後，集團再新增設施服務（專業清潔及洗衣服務），

一方面可擴大收入來源及業務規模，亦可增加盈利能力，以及為股東提供更高回報。



事實上，新增的清潔服務分部主要在香港及中國提供一般清潔、廢物管理及蟲害防治等服務

，業務規模在香港排名前三，估計市場份額為７﹒９％；而洗衣業務本是香港最大的洗衣公司之

一，除為企業客戶提供相關服務外，並於香港透過「Ｋｌｅａｎｅｒｓ」品牌經營三間零售洗衣

店。由此可見，是次新增的設施服務本身甚受市場認同，對提升估值有利。

更重要的是，今次收購並無涉及配股或其他借貸，集團是用手頭現金完成。基於現時的低息

環境，及新項目本身具盈利基礎（截至２０１７年６月３０日為止的１２個月，兩項服務的除稅

後純利達５１１１萬港元），顯示管理層善用資金，成功為股東增值。展望未來，集團將重新定

為香港具領導地位的多元化服務企業，料有助估值提升。建議於２﹒７元水平買入，中線目標

３﹒０３元，止蝕２﹒４３元。《光大新鴻基財富管理策略師 溫傑》



＊筆者並無持有上述股份

