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25/05/2018 17:55

【本港樓市】代理：二手屋苑周末預約睇樓量靠穩微升

　　《經濟通通訊社２５日專訊》據美聯物業（０１２００）分行統計，於本周末（２６日至
２７日）１５個指標屋苑預約睇樓量錄約４９３組，與上周末約４８９組相若，微升約０﹒８％

　　美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，５月份一手錄逾千宗成交，較上月大升，而隨著多個
大型新盤部署６月推售，相信一手市場持續熱烈。由於新盤效應帶動，二手睇樓活動亦見不俗，
高價及破頂價成交不絕，反映需求理想，故本周末指標屋苑預約睇樓量亦保持活躍水平。
（ｃｙ）

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