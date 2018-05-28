《牛熊志選－陳其志》Ａ股納入ＭＳＣＩ指數，吼南中牛６０３６１

《牛熊志選》上周恆指自高位反覆回落，３１５００點見明顯阻力，周中跌穿３１０００點

後沽壓續增，周五（２５日）低見３０５２５點，完全補回了月初留下的上升裂口，技術上，恆

指返回各主要平均線之下，反映中期走勢仍未見新方向出現，續維持在區間上落市局面，策略上

仍以短線部署為主。恆指牛熊證資金流，截至上周四的過去５個交易日，恆指牛證累計約１﹒３

億元資金淨流入，熊證則錄得約１４００萬元淨資金流出。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛

證街貨主要分布在收回價３００００點至３０６００點之間，累計相當約４８５０張期指合約。

恆指熊證街貨相對稀疏，收回價３１１００點至３２１００點之間累計相當約３７５０張期指合

約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展。恆生指數３個月場外期權的

引伸波幅上升０﹒１個波幅點至１５﹒７％，國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下跌０﹒１

個波幅點至１７﹒８％。至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波幅下跌

０﹒４個波幅點至１４﹒２％；港交所（００３８８）的引伸波幅下跌１﹒１個波幅點至

２１﹒６％；騰訊（００７００）的引伸波幅下跌０﹒９個波幅點至２４﹒５％；中移動

（００９４１）的引伸波幅下跌０﹒５個波幅點至１６％；平保（０２３１８）的引伸波幅下跌

１﹒２個波幅點至１９﹒１％；國壽（０２６２８）的引伸波幅下跌０﹒３個波幅點至

１９﹒１％；建行（００９３９）的引伸波幅微升０﹒１個波幅點至２０﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒４個波幅點至２０﹒５％；中石油（００８５７）的引伸波

幅微升０﹒１個波幅點至２６﹒９％；中海油（００８８３）的引伸波幅上升１個波幅點至

２７﹒３％；Ａ中（０２８２３）的引伸波幅下跌１個波幅點至１８﹒８％。

個股方面，ＭＳＣＩ將Ａ股納入指數，料資金有機會關注Ａ股ＥＴＦ表現，現時市場上有

３４隻距離收回價１０％或以下的南中牛證，實際槓桿約介乎８倍至７０倍，技術上，近日南中

股價反覆回落，１５﹒５元附近雖見阻力，惟股價已靠近今年低位１４﹒４８元，料有不俗支持

。如看好南中，可留意牛證６０３６１，收回價１４元，今年９月尾到期，槓桿約１６倍。也可

留意認購證１２７９５，行使價元１４﹒８８，今年１０月尾到期，實際槓桿約８倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



＊ 筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益

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