《一周攻略－周進略》港股大型上落整固未變，消息主導選股為上

《一周攻略》正如上周所言，恆指待突破，炒股不炒市，果然如此。雖然數周前，港股似模

似樣，突破了一個明顯的下降軌，但這一突破，如今看來，相當可惜的是，這樣的一次突破，有

可能只是假突破。始終，當日的氣氛無法得以延續。繼５月１４日當天高位３１５９３之後，便

無以為繼，由那一刻起，連續一個多星期反覆下跌，又打回原形，甚至比起當日突破時的起點還

低。這樣的形態，在在說明，大型整固上落市依然，徘徊震盪格局不變。



＊新聞消息若有力，不可能搶先反應＊



當然，很多人可能以外圍消息市為解釋，包括特朗普與金正恩的說見未見，說不見又見，以

至其他地緣政治以至貿易戰危機等，都是消息面上，沒完沒了，天天新鮮的。然而，細心一想，

這究竟是因，抑或是果，尚未可知。此話何解？

是的，單位從近日走勢，上上落落，忽上忽落，不上不落，這樣子哪裡有趨勢可言，而對照

新聞彈出來的時機，彷彿一切又真的與上述消息，有緊密的關係。但若想深一層，大家可以真的

在操作買賣層面上，搶先消息的步伐嗎？不可能。因為理論上每次消息，若真的有震撼性，又或

起碼對資產價格有點影響，都不可能是預先已為多數人所見所想所預期所消化的。



＊隨機震盪被動接收，短線客離場更明顯＊



如此一來，相對隨機的消息對資產價格的震盪，只能被動地接收和反應，自然是慢了半步不

止。如此說來，操作上的風險驟然增加，消息一到，追漲殺跌，但因為太隨機，而不是趨勢，連

短期的持續能力未欠奉，自然令短線投機客都打退堂鼓。

正因如此，往往被人認為是為趨勢推波助瀾的短線客，都傾向作壁上觀，寧願掛免戰牌，始

終勝算不在，何必冒險？而隨著短線客的減少，市場深度亦同步減少，塘水滾塘魚的格局明甚。

如此說來，就反過來，每當有消息出現，沒有明顯趨勢的支持，也沒有短線投機客在短期區間的

高賣低買平抑波幅，自然更是隨機消息主導了。



＊量寬退市，加息提速，當前急務＊



這樣的一種形態，可以為時甚久，關鍵是有沒有強而有力的主題，可以改變局面，讓一波短

期趨勢演變成中期甚至長期的趨勢。誠然，從很大的尺度來說，這可不是沒有，尤其以十年的金

融海嘯後的量寬時代終結，正如此前的分析，自然有很大的趨勢性，由退市縮表，到加息提速，

都是當前的急務。

可就是這種走勢，短期內反而加深了整固，因為此前幾年，大家已紛紛預期，央行最終離場

，既然做足期望管理，只是步伐慢一點去做，決不會完全不做，如此一來，資金由債轉投股，後

者升勢非常，今年起來得獲利回吐，實屬正常。



＊年初至今波幅收窄，悶局一場多假突破＊



美股如是，港股亦如是。配合年初至今移動途徑，１月見年內暫時高位３３４８４，２月見

年內暫時低位２９１２９，之後是３月的波動市，大幅度的３００００至３２０００，４月再收

窄，如今看來，５月沒有４月那麼窄，但不比３月那麼闊，但總體上，仍是悶局一場。

此之所以，之前本欄已有溫馨提示，既是整固多時，投資者容易一廂情願，看見移動平均線

的排列，被急升急跌所升穿或跌穿，但其實絕對作不得準，參考價值低，假突破訊號甚多，要小

心分辨。



＊押注金融內需油股及跨國企業＊



維持大市上落為主，無甚方向。既然大勢如此，無謂勉強。與其估市，不如選股。由上而下

不成，便由下而上，以企業長期價值的體現，以至其增長的實現等，作為選股的基礎，而不必太

汲汲於鑽研大市走勢。當然，取諸中道，亦可以行業盛衰而擇之。以此基本信念，受惠於加息和

監管放寬的金融股，受惠於全球政經形勢改變的油股，受惠於中國改為追求增長質素的內需股，

以至於受惠全球復甦的跨國企業，都是可以押注的。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本

欄逢周一刊出）

