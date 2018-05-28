《選股情報》上周六（２６日），筆者文謂，肥仔恩應當金毛冇到，續與文在寅談半島無核
化，可迫使美國回頭。結果果如是，原因是：冇會開，金毛便拿不到諾貝爾和平獎。
今時看來，肥仔恩仲值得去攞獎。他兩人攞獎，恆指又可否攞獎？先守３０５，再上企穩
３０８，才有獎攞。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
28/05/2018 09:19
《選股情報－石鏡泉》不甘冇獎攞
《選股情報》上周六（２６日），筆者文謂，肥仔恩應當金毛冇到，續與文在寅談半島無核
化，可迫使美國回頭。結果果如是，原因是：冇會開，金毛便拿不到諾貝爾和平獎。
今時看來，肥仔恩仲值得去攞獎。他兩人攞獎，恆指又可否攞獎？先守３０５，再上企穩
３０８，才有獎攞。《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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