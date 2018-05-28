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即市新聞

28/05/2018 08:32

【禁制中興】消息指美同意放生中興，中國則批准高通收購恩智浦

　　《經濟通通訊社２８日專訊》市場消息指，華府通知美國國會議員，稱已達成一項允許中興
通訊（００７６３）繼續經營的協議。根據這一協議，中興通訊將支付更多的罰款、聘請美國合
規官員並重組其管理團隊。一旦中興通訊遵守協議，商務部將解除導致該公司無法接觸美國供應
商的禁令。
　　而美國則以此為條件，要求中國批准高通以４４０億美元收購恩智浦半導體交易。而最新消
息亦指出，中國計劃批准該收購交易，中國國家市場監督管理總局今日（２８日）將就此事召開
會議。（ｍｌ）

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