【新股上市】消息指，太興今年上市籌７﹒８億

《經濟通通訊社２８日專訊》市場消息指，以港式燒味起家的太興飲食集團，已委聘交銀國

際安排上市事宜，目標今年內掛牌，初步計劃集資約１億美元（約７﹒８億元）。

據其官網顯示，該集團目前還有７個副品牌，包括被選為米芝蓮推介食肆的「靠得住」、台

式餐廳「茶木」等。（ｍｌ）

