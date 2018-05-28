《經濟通通訊社２８日專訊》天寶集團（０１９７９）宣布，料截至今年６月３０日止中期
錄虧損，主要是由於原材料成本和工資上漲導致毛利受壓，與及期間人民幣升值對出口業務所帶
來的負面影響。
該公司去年中期錄盈利近９２７０萬元。（ｍｌ）
28/05/2018 09:01
【企業盈警】天寶集團（０１９７９）料中期錄虧損
《經濟通通訊社２８日專訊》天寶集團（０１９７９）宣布，料截至今年６月３０日止中期
錄虧損，主要是由於原材料成本和工資上漲導致毛利受壓，與及期間人民幣升值對出口業務所帶
來的負面影響。
該公司去年中期錄盈利近９２７０萬元。（ｍｌ）
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