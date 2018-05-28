【企業盈警】天寶集團（０１９７９）料中期錄虧損

《經濟通通訊社２８日專訊》天寶集團（０１９７９）宣布，料截至今年６月３０日止中期

錄虧損，主要是由於原材料成本和工資上漲導致毛利受壓，與及期間人民幣升值對出口業務所帶

來的負面影響。

該公司去年中期錄盈利近９２７０萬元。（ｍｌ）

