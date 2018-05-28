【俄鋁風暴】據報俄鋁已經請求俄羅斯政府補貼能源市場

《經濟通通訊社２８日專訊》俄羅斯最大的商業報紙《生意人報》（Ｋｏｍｍｅｒｓａｎｔ

），援引俄鋁（００４８６）提交政府的尋求國家幫助的提案報道稱，俄鋁預計在１０月過後制

裁仍未取消的不利情境下，公司今年的產量或下跌３０％至７０％。這種不利情境若成為現實，

還會導致公司裁員和關廠。

報道指，俄鋁已經請求俄羅斯政府補貼能源市場，價值高達數十億盧布。（ｍｌ）

