《經濟通通訊社２８日專訊》俄羅斯最大的商業報紙《生意人報》（Ｋｏｍｍｅｒｓａｎｔ
），援引俄鋁（００４８６）提交政府的尋求國家幫助的提案報道稱，俄鋁預計在１０月過後制
裁仍未取消的不利情境下，公司今年的產量或下跌３０％至７０％。這種不利情境若成為現實，
還會導致公司裁員和關廠。
報道指，俄鋁已經請求俄羅斯政府補貼能源市場，價值高達數十億盧布。（ｍｌ）
28/05/2018 14:08
【俄鋁風暴】據報俄鋁已經請求俄羅斯政府補貼能源市場
《經濟通通訊社２８日專訊》俄羅斯最大的商業報紙《生意人報》（Ｋｏｍｍｅｒｓａｎｔ
），援引俄鋁（００４８６）提交政府的尋求國家幫助的提案報道稱，俄鋁預計在１０月過後制
裁仍未取消的不利情境下，公司今年的產量或下跌３０％至７０％。這種不利情境若成為現實，
還會導致公司裁員和關廠。
報道指，俄鋁已經請求俄羅斯政府補貼能源市場，價值高達數十億盧布。（ｍｌ）
|FOCUS28/05/2018
【FOCUS】意西兩國股債雙殺 或考驗人民幣強勢
|生財有道28/05/2018
【透視大灣區－基建】「一小時生活圈」在望 撬動萬億級基建商機
|興證快訊28/05/2018
中美貿易戰
|國際動態28/05/2018
金文突會面 白宮派團準備美朝峰會
|中國故事25/05/2018
【上海特寫】家樂福新零售超市落滬 大玩刷臉支付、海鮮即煮即食
|生財有道25/05/2018
【透視大灣區－置業】三個字抵福田 憧憬住大Ｄ 粵房價或年升5%
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
生活副刊
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰