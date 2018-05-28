《專家之言－葉尚志》突破不成掉頭回整，有下試３００００傾向

《專家之言》５月２５日，港股大盤仍處於偏弱的走勢，特朗普宣布取消與金正恩的峰會會

面，對已轉弱的市場氣氛構成進一步打擊。事實上，港股在本月上旬曾一度展開了一波反彈，恆

指曾向上挑戰至３１６００關口，但是最終未能成功向上突破。目前，恆指已把第三個、最後一

個跳升缺口３０５６９至３０７１３也回補了，早前的一波反彈行情已有結束機會，另一方面，

在恆指出現突破不成掉頭回落後，估計市場氣氛將受到進一步打擊更趨謹慎，而３０８００是恆

指目前的好淡分水線，宜盡快回穩其上，否則有再次下試３００００關口的趨勢。

恆指仍在延續掉頭下來後的回整弱勢，在盤中一度下跌２３４點低見３０５２６，進一步把

最後一個跳升缺口３０５６９至３０７１３全數填補了，而資金趁低抄進的積極性依然不大，整

體弱勢未見扭轉，３０８００是目前的好淡分水線。恆指收盤報３０５８８點，下跌１７２點或

０﹒５６％。國指收盤報１２０４８點，下跌１０５點或０﹒８３％。另外，港股主板成交金額

有９３６億多元，持續低於１０００億元，而沽空金額有９９﹒３億元，沽空比例１０﹒６１％

。至於升跌股數比例是６９７：９６３，日內漲幅超過１０％的股票有２４隻，而日內跌幅超過

１０％的股票有１３隻。



＊現時資金流向對港股相對不利＊



走勢上，恆指仍處弱勢，在大市成交量持續偏低的情況下，要注意大盤的穩定性有弱化傾向

，而３０８００是目前的好淡分水線，宜盡快回穩其上，否則恆指將有再次向下測試３００００

整數關的趨勢。事實上，現時的資金流向對港股也是相對不利的，一方面美元持續強勢，資金有

流出新興市場包括香港的壓力，另一方面，ＭＳＣＩ納入Ａ股，對資金有構成分流影響，而近期

港股通南下資金也有淨賣出的情況出現。

近期支撐大市的石油股板塊，出現了強勢回整，中石化（００３８６）在周五除淨後下跌１

﹒０６％，而中海油（００８８３）更是跳空下挫，下跌３﹒５２％至１３﹒１２元收盤，進一

步失守２０日線，走勢上１３﹒５元以上水平、出現了階段性頭部位置。另一方面，對於內銀股

的走勢也要多加注視。四大行包括建行（００９３９）、農行（０１２８８）、工行（０１３９

８）、以及中行（０３９８８），股價已窄幅打橫盤整了有３個月時間，呈現待變的中短期趨勢

格局，處於關鍵的時間窗口。然而，如果以中小型銀行股的近日表現來看，情況似乎未許樂觀。

其中，哈爾濱銀行（０６１３８）在周五急挫１０﹒７４％至１﹒９１元收盤，股價創兩年來的

新低，宜多加注視。《第一上海首席策略師 葉尚志》

