《經濟通通訊社２８日專訊》意大利獲委派出任聯合政府總理的孔特，籌組內閣失敗。意大
利總統馬塔雷拉周日（２７日）召見孔特，以擔心國家經濟前景為由，拒絕由疑歐派的薩沃納，
出任經濟部長，孔特其後宣布將總統法令交還，意味孔特組閣失敗，外界估計可能要再舉行大選
。
孔特是獲意大利疑歐政黨五星運動及北方聯盟支持。五星運動領袖迪馬約不滿馬塔雷拉的決
定，呼籲彈劾馬塔雷拉下台。
歐元兌美元最新稍為回穩，最新報１﹒１７０４╱０９，此前曾見１﹒１６４６，創去年
１０月中以來的低位。（ｅｃ）
28/05/2018 10:33
【意國政局】意大利總理籌組內閣失敗，總統否決經濟部長人選
《經濟通通訊社２８日專訊》意大利獲委派出任聯合政府總理的孔特，籌組內閣失敗。意大
利總統馬塔雷拉周日（２７日）召見孔特，以擔心國家經濟前景為由，拒絕由疑歐派的薩沃納，
出任經濟部長，孔特其後宣布將總統法令交還，意味孔特組閣失敗，外界估計可能要再舉行大選
。
孔特是獲意大利疑歐政黨五星運動及北方聯盟支持。五星運動領袖迪馬約不滿馬塔雷拉的決
定，呼籲彈劾馬塔雷拉下台。
歐元兌美元最新稍為回穩，最新報１﹒１７０４╱０９，此前曾見１﹒１６４６，創去年
１０月中以來的低位。（ｅｃ）
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