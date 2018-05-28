《經濟通通訊社２８日專訊》外媒引述市場消息人士指出，內地手遊開發商、以深圳為基地
的創夢天地（ｉＤｒｅａｍＳｋｙ），計劃赴港上市，集資約３億美元，中金、招商證券及瑞信
為聯席保薦人。
騰訊（００７００）目前持有創夢天地２０﹒６５％股權。
創夢天地是在接近兩年前自納斯達克退市。（ｅｃ）
28/05/2018 15:44
【新股上市】騰訊持股的創夢天地赴港上市，市傳集資３億美元
《經濟通通訊社２８日專訊》外媒引述市場消息人士指出，內地手遊開發商、以深圳為基地
的創夢天地（ｉＤｒｅａｍＳｋｙ），計劃赴港上市，集資約３億美元，中金、招商證券及瑞信
為聯席保薦人。
騰訊（００７００）目前持有創夢天地２０﹒６５％股權。
創夢天地是在接近兩年前自納斯達克退市。（ｅｃ）
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