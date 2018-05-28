《經濟通通訊社２８日專訊》意大利總統馬塔雷拉否決五星運動及北方聯盟提名的疑歐派經
濟部長人選薩沃納，令兩個民粹政黨組閣失敗。馬塔雷拉擬邀請國際貨幣基金組織前財政事務部
主任科塔雷利，商討籌組新政府。意大利金融市場歡迎馬塔雷拉的決定。
馬塔雷拉於周日（２７日）召見聯合政府總理孔特，以擔心國家經濟前景為由，拒絕由疑歐
派的薩沃納，出任經濟部長，孔特其後宣布將總統法令交還，意味孔特組閣失敗，外界估計可能
要再舉行大選。（ｅｃ）
28/05/2018 17:48
【意國政局】意大利總統擬邀國基會前高層商組閣
《經濟通通訊社２８日專訊》意大利總統馬塔雷拉否決五星運動及北方聯盟提名的疑歐派經
濟部長人選薩沃納，令兩個民粹政黨組閣失敗。馬塔雷拉擬邀請國際貨幣基金組織前財政事務部
主任科塔雷利，商討籌組新政府。意大利金融市場歡迎馬塔雷拉的決定。
馬塔雷拉於周日（２７日）召見聯合政府總理孔特，以擔心國家經濟前景為由，拒絕由疑歐
派的薩沃納，出任經濟部長，孔特其後宣布將總統法令交還，意味孔特組閣失敗，外界估計可能
要再舉行大選。（ｅｃ）
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