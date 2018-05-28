《台股攻略－馮偉明》油價重挫，台股再戰萬一關

《台股攻略》台股今日繼續於１０９００至１１０００點呈現高位整固，收市報

１０９８７﹒７７點，升０﹒４２％。

雖國際油價重挫，加上歐洲政局不穩，但今日台股仍開高震盪，大市再戰１１０００點，整

體以被動元件版塊最強，其缺貨漲價及併購題材持續發酵，國巨（０２３２７）重上千元大關，

奇力新（０２４５６）、立隆電（０２４７２）、美磊（０３０６８）、台嘉碩（０３２２１）

、蜜望實（０８０４３）及禾伸堂（０３０２６）等陸續上漲停板，華新科（０２４９２）亦再

創歷史新高。

蘋概股方面，鴻海（０２３１７）子公司富士康工業互聯網（ＦＩＩ）公布線上、線下及戰

略配股，其中百度、阿里巴巴及騰訊晉身股東行列，帶動今日股價大幅上升超過２﹒５％；大立

光（０３００８）亦令蘋概股走高，升幅達３﹒２％，華通（０２３１３）、旺宏

（０２３３７）、錸德（０２３４９）及毅嘉（０２４０２）等蘋概色彩股翻揚；不過，台積電

（０２３３０）開高後拉回平盤附近小跌。

另外，因矽晶圓需求持續強勁，及爆價格上揚等影響下，嘉晶（０３０１６）第２季業績造

好，今日上午亮燈漲停。而光電版塊的玉晶光（０３４０６）及揚明光（０３５０４）則買盤積

極。

台股暫時仍以高位整固為主，上方１１０００點沽壓較大，預料大市在欠缺大利好消息影響

下，短線仍以窄幅上落為主。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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