【企業盈警】進昇（０１５８１）料年度收益及純利大幅減少

《經濟通通訊社２８日專訊》進昇（０１５８１）發盈警，預期與上個財年度的收益及純利

，約分別為４﹒８５億元及２３９０萬元相比，預期集團截至２０１８年３月３１日止年度之收

益及純利將錄得大幅減少。

主要由於：大部分建築項目基本完工，及於期內在取得新業務方面面臨激烈競爭，令建築工

程收益大幅下降；若干項目在完工階段產生額外建築成本；建築機械租賃收入大幅減少，原因是

部分香港大型公共項目已於年內完工；及毛利率減少，乃因近期採購之機械持續錄得重大折舊成

本所致。

料年度業績公告於六月底刊發。（ａｌ）

