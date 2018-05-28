《窩輪豪情－梁業豪》石藥集團與中國生物製藥最強

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業

、工業與消費者服務業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為石藥集團（０１０９３）、中

國生物製藥（０１１７７）與華潤啤酒（００２９１），短線（一星期至一個月）投機價值最高

者則為石藥集團、華潤電力（００８３６）與中國生物製藥。

恆生指數開市後呈現反覆的走勢，好友於上周五（２５日）低位之上力守。市況所見，３３

個行業類別中，醫療保健業的主動買盤最為顯著，現錄得資金淨主動流入近６億元。石藥集團與

中國生物製藥的表現最佳；兩者的主動買沽比率均高於６５：３５。恆指期貨小時圖形勢已經轉

好，即市淡友暫宜退守高位。此外，騰訊（００７００）買賣雙方爭得激烈，即市重要支持位看

４０３﹒００元。

恆生指數ＩＢＳＩ現報５６﹒１７９，國企指數ＩＢＳＩ則報５７﹒０３７，顯示藍籌股以

主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋

範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則於低位呈現好淡拉鋸的

局面。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

