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即市新聞

28/05/2018 11:28

《窩輪豪情－梁業豪》石藥集團與中國生物製藥最強

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為消費品製造業
、工業與消費者服務業。此外，超短線投機價值最高的相關正股為石藥集團（０１０９３）、中
國生物製藥（０１１７７）與華潤啤酒（００２９１），短線（一星期至一個月）投機價值最高
者則為石藥集團、華潤電力（００８３６）與中國生物製藥。
　　恆生指數開市後呈現反覆的走勢，好友於上周五（２５日）低位之上力守。市況所見，３３
個行業類別中，醫療保健業的主動買盤最為顯著，現錄得資金淨主動流入近６億元。石藥集團與
中國生物製藥的表現最佳；兩者的主動買沽比率均高於６５：３５。恆指期貨小時圖形勢已經轉
好，即市淡友暫宜退守高位。此外，騰訊（００７００）買賣雙方爭得激烈，即市重要支持位看
４０３﹒００元。
　　恆生指數ＩＢＳＩ現報５６﹒１７９，國企指數ＩＢＳＩ則報５７﹒０３７，顯示藍籌股以
主動買盤較為積極，國企股亦以主動買盤較為積極。整體大市方面，現以國企股的主動買盤覆蓋
範圍較為廣泛。至於短期整體形勢，現以國企股的表現較差，整體大市則於低位呈現好淡拉鋸的
局面。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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