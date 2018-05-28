《談國論企－黎偉成》朝韓加中國可齊穩朝鮮半島

《談國論企》朝鮮領導人金正恩和韓國總統文在寅於２０１８年５月２６日於板門店，進行

一個月以來的第二次會談，就具體落實剛達成的《板門店宣言》和朝美首腦會談的方案等問題，

深入交換意見，最重要的是向出爾反爾的特朗普，充分反映出朝鮮及韓國領導人對半島的和平穩

定的高度重視，及雙方的團結互重。我曾斷言之「特朗普風暴」，愈演愈烈，此人之狂暴，再加

上此番之朝令夕改造成的嚴重誠信破產，相信會很快有回報！



＊特朗普無信反促朝韓更緊密團結合作＊



金正恩與文在寅此番舉行新一輪會談，對朝鮮半島甚至世界的穩定、和平，具有十分重大的

意義，重點有：

韓國總統府青瓦台首席秘書尹永燦在「金文會」之後，瞬即發布的消息，最首要的當然是（

甲）會談上「就具體落實《板門店宣言》深入交換了意見」。金、文才於４月２７日在板門店作

歷史性的首度會談，和達成舉世觸目的《宣言》，顯然需要頗不短的時間研究、商討、部署具體

落實的條文內容，處理和解決歷史遺留下來以至現存的許許多多、大大小小問題，故兩位首腦於

如斯短淺的時間內再談，可解讀者（Ｉ）基本為（ｉ）雙方相當重視剛於約１個月前的《宣言

》，力求盡早達成具體、詳盡、有用和有效益的協議；和（ｉｉ）相關的工作小組在短短的時間

內取得相當的實質成效，可作進一步的提升和改進。

但更是重要的，是（ＩＩ）「金文會」向全世界表明朝、韓是互重和團結的，並不是由特朗

普以個人「霸道主義」惡勢力底下「主導」而達致。尤其是文在寅於５月２２日乘坐了３０小時

的機程，到了華盛頓只是能夠與特朗普「小聚」２１分鐘，返韓國才不久，此特朗普便突然取消

「金特會」，使文在寅表面上似有「明刀明槍」力插金正恩，和頗有「信任」之危機，由是文迅

表峰會取消「令人錯愕和非常遺憾」，對特朗普反覆無常之「朝令」而夕改，間接地對特朗普作

出十分強烈的不滿。

此亦為金、文於板門店再會談的「促進力量」，即使雙方所論當然是《板門店宣言》，但更

重要為（乙）尹永燦所指要「成功舉行朝美首腦會談的方案深入交換了意見」。有可能在６月

１２日於新加坡舉行的朝美首腦會談，表面上是屬於朝鮮和美國之間的直接對話，韓國基本上是

不會有直接參與，而是間接「提供意見」，但文在寅與金正恩之會談，卻直接對「金特會」作出

「深入交換了意見」，我之解讀為（１）文在寅受特朗普無情的打擊，要表自白，不僅要漏夜與

其幕僚舉行會議，更迅與金正恩會面，所會之地更是板門店朝方一側的統一閣，雖云是禮節上的

做法，重要者為對朝鮮方面的高度重視。

需要指出（２）雙方所深入交換意見，為「朝美首腦會談」，要「成功舉行」。我要重申，

所談之為「朝美首腦會談」，為雙方之會，非「朝、韓、美首腦會談」之三方，故朝鮮自決對特

朗普所要談的問題，已經足夠，但「金文會」，要共同交換「金特會」要取得成功，也就表明特

朗普之暴，反使朝韓更為團結和合作。



＊難寄望金特會成效宜早作自保應變措施＊



反而值得高興者，為（丙）特朗普之「單邊主義」、「個人霸道主義」劣想、劣策、劣行，

於美國以至包括美國「盟友」在內的全世界，所引發的劣評，罄竹難書，我相信「金特會」即使

可以如期舉行，但結果肯定是（Ａ）特朗普仍然會繼續採取其「先發難」的政棍手段，開天殺價

，之後落地還錢，最終要在別人的矛盾底下，作出奸商、政棍式式爭取「自我」最大、最大的個

人利益，此為可能會在文在寅與與金正恩會面之時，提醒其同胞千萬不要受特朗普之騙。

由是（Ｂ）朝、韓實際是一家，只是在美國「保韓」的「分離政策」底下，才出現所謂「韓

戰」，而非先談後戰，如今仍然在特朗普明目張膽的對朝韓「雙打（擊）」中之劣行再「中招」

？從第二輪之「金文會」，該有答案。

我要強調：特朗普之頻頻出爾反爾，就千萬不要對此人寄以任何「希望」，反而朝韓不理離

譜之「特朗普」，繼續認真、深入地互談互讓，就肯定可以達致《宣言》所要達到的互惠與互利

的最終目標。中國於朝鮮半島問題上，作出的最大努力和誠意，肯定有助於最終取得良好和正面

成果。

把特朗普趕下台。美國在２０１８年１１月的中期選舉，會是十分重要的啟示。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

