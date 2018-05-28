《外匯達仁－盧楚仁》加元勢弱，升學無需急著兌換

《外匯達仁》有報道指，沙地和俄羅斯正在討論提高每日產量１００萬桶，為的就是要回應

美國總統特朗普，在一個多月前抱怨油價被人為推高；亦有說是因為要彌補伊朗可能被制裁而減

少的產量，有關最終決定會在６月２２日維也納召開的油組會議所落實。但上述所說的有關動機

，我個人則有所保留，反而我認為有關決定，不排除是為了報復美國要求中國進口更多美國的原

油。



由於中國在中美貿易談判上，承諾會進口更加多美國的原油和大宗商品；這樣，中國便會減

少對沙地和俄羅斯的原油進口。美國現在已取代了俄羅斯和沙地阿拉伯，成為全球第一大原油生

產國，而美國原油生產成本亦都在沙地王俄羅斯之上；但不管沙田和我羅斯的動機如何，紐約期

油在高位７２﹒９０美元已大幅下跌接近１０％到６５﹒８１美元。



估計油價這一波的拋售仍未結束，小的有機會挑戰６５美元，大的甚至可能下試６２美元，

而最受油價所影響的加元亦難逃厄運。早前加拿大債息出現倒掛，北美自由協定仍未有進展，而

特朗普亦最新宣布打算對加拿大的進口車徵收關稅。故此，加元有機會突破今年低位

１﹒３１２４而挑戰另一低位１﹒３２２３水平。而加元下半年及未來走勢，相信都會維持反覆

偏軟的格局，作為有子女在加拿大升學的家長，建議不需要急著兌換加元，值得觀望和多等待一

會才兌換。《艾德證券期貨首席投資策略師 盧楚仁》

