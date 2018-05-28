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28/05/2018 17:50

【北水炒Ｄ乜】北水結束３日淨流出，買石藥海螺創業中石化沽騰訊

　　《經濟通通訊社２８日專訊》北水周一淨流入５﹒４８億元人民幣，結束過去三日淨沽盤局
面；其中北水流入最多的個股為石藥（０１０９３）、海螺創業（００５８６）、中石化
（００３８６）、吉利（００１７５）、蒙牛（０２３１９）；沽盤最多為騰訊
（００７００）、中石油（００８５７）、建行（００９３９）。
　　周一主板成交只有８４３﹒８５億元，較上周五減少９﹒８６％，為５月９日以來最少成交
的一日；港股通成交額１２４﹒７１億，佔大市成交１４﹒７８％。
　　恆指全日升２０４﹒２２點或０﹒６７％，收報３０７９２﹒２６點。
　
＊騰訊重返４０５元南非底，惟北水再大手沽７﹒７億＊

　　騰訊繼上周五被北水大手沽售近１５億後，本周一再度被北水沽７﹒６５億，但騰訊全日仍
企穩微升０﹒３％，收報４０５﹒２元，再度收復南非大股東Ｎａｓｐｅｒｓ的４０５元配股價

　　中石油獲野村唱好，該股全日急升６﹒４５％，北水套現沽１﹒８３億；建行亦遭北水沽１
﹒７４億。
　
＊石藥再破頂，北水買１﹒５５億＊

　　藥業股繼續受追捧，石藥升３﹒７９％報２６﹒０５元，盤中見２６﹒７５元創上市新高，
北水流入１﹒５５億。
　　海螺創業成交突然急增，全日升５﹒７４％，北水流入１﹒２億。
　　另外，北水亦分別流入中石化１﹒３億，流入吉利１﹒１３億，流入蒙牛１﹒０３億。
（ｅｎ）

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