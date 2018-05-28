《美元走勢－羅明立》避險需求降遏日圓走勢，關注意大利局勢

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０９﹒７５ １０９﹒３１ １０９﹒５６

歐元╱美元 １﹒１７２８ １﹒１６８３ １﹒１７２７

英鎊╱美元 １﹒３３４１ １﹒３３０４ １﹒３３３７

美元╱瑞郎 ０﹒９９２５ ０﹒９９１０ ０﹒９９１５

美元╱港元 ７﹒８４６６ ７﹒８４１５ ７﹒８４３９



《美元走勢》美國本周三（３０日）將會公布俗稱《褐皮書》的地區經濟報告，數據料會成

為兩周後聯儲局的議息依據。另外，美國將於本周五（１日）公布５月就業數據，分析師預期非

農就業職位增加２０萬個，失業率料會維持３﹒９％的水平，而預計平均時薪的增長會維持於

２﹒６％。上周，聯儲局公布５月份議息紀要，顯示大部分官員支援６月份加息。美韓雙方分別

釋出友善的態度，重燃投資者對「特金會」的期望，有助降低市場的避險情緒。



美匯指數升至９４﹒３０後回落，ＲＳＩ仍然處於背馳狀態，不過並非沽空美元的重要信號

，只宜就好倉的倉位作調整。日本周二（２９日）將會公布就業數據，預期４月份失業率將會維

持於２﹒５％；周三將會公布４月零售銷售及家庭消費者信心指數。雖然，日本經濟持續有改善

的跡象，不過美元強勢，加上市場的避險需求下降，令日圓缺乏上升動力，倘若「特金會」最終

成事，將會進一步遏抑日圓的走勢，美元兌日圓有機會再上試１１０以上水平，而短線則維持

１０８╱１１２之間上落。



歐元跌至１﹒１６３０附近反彈近１００點，不過仍然受制於１０天線，總統不接受疑歐派

經濟學家出任財長，導致意大利組閣臨門失敗，五星運動黨則指應彈劾總統，政局再生變令歐元

繼續受壓，現時較大的阻力在１﹒１８５０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １１０﹒００ １１０﹒５０ １１８﹒５０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１６５０ １﹒１８００ １﹒１６００

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

