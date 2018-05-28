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即市新聞

28/05/2018 18:04

《美元走勢－羅明立》避險需求降遏日圓走勢，關注意大利局勢

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７５　　　１０９﹒３１　　　１０９﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１７２８　　　１﹒１６８３　　　１﹒１７２７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３３４１　　　１﹒３３０４　　　１﹒３３３７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９２５　　　０﹒９９１０　　　０﹒９９１５
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４６６　　　７﹒８４１５　　　７﹒８４３９

　　《美元走勢》美國本周三（３０日）將會公布俗稱《褐皮書》的地區經濟報告，數據料會成
為兩周後聯儲局的議息依據。另外，美國將於本周五（１日）公布５月就業數據，分析師預期非
農就業職位增加２０萬個，失業率料會維持３﹒９％的水平，而預計平均時薪的增長會維持於
２﹒６％。上周，聯儲局公布５月份議息紀要，顯示大部分官員支援６月份加息。美韓雙方分別
釋出友善的態度，重燃投資者對「特金會」的期望，有助降低市場的避險情緒。

　　美匯指數升至９４﹒３０後回落，ＲＳＩ仍然處於背馳狀態，不過並非沽空美元的重要信號
，只宜就好倉的倉位作調整。日本周二（２９日）將會公布就業數據，預期４月份失業率將會維
持於２﹒５％；周三將會公布４月零售銷售及家庭消費者信心指數。雖然，日本經濟持續有改善
的跡象，不過美元強勢，加上市場的避險需求下降，令日圓缺乏上升動力，倘若「特金會」最終
成事，將會進一步遏抑日圓的走勢，美元兌日圓有機會再上試１１０以上水平，而短線則維持
１０８╱１１２之間上落。

　　歐元跌至１﹒１６３０附近反彈近１００點，不過仍然受制於１０天線，總統不接受疑歐派
經濟學家出任財長，導致意大利組閣臨門失敗，五星運動黨則指應彈劾總統，政局再生變令歐元
繼續受壓，現時較大的阻力在１﹒１８５０。　

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１１０﹒００　　　１１０﹒５０　　　１１８﹒５０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１６５０　　　１﹒１８００　　　１﹒１６００
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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