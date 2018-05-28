【朝鮮局勢】白宮先遣團赴星，準備美朝峰會

美朝６月１２日峰會再現轉機，有指美國駐菲律賓大使、駐南韓前大使金成已抵達北韓，與

朝方代表會面。白宮亦稱，美方先遣團會如期前往新加坡準備峰會。

《華盛頓郵報》周日引述知情人士報道，金成領導的一支官方團隊周日由兩韓邊境步行進入

北韓，並與北韓副外長崔善姬會面，為美朝峰會作準備。金成為韓裔美國外交官，與崔善姬熟悉

，兩人於２００５年的六方會談之中，分別是美朝代表團的成員。

報道指出，團隊其他成員包括美國國家安全委員會韓國事務總監胡克（Ａｌｌｉｓｏｎ

Ｈｏｏｋｅｒ）、國防部亞太助理部長薛瑞福（Ｒａｎｄａｌｌ Ｓｃｈｒｉｖｅｒ）等，並指

今明兩日將與朝方繼續會面。

白宮新聞秘書桑德斯（Ｓａｒａｈ Ｓａｎｄｅｒｓ）較早時稱，美方先遣團會如期前往新

加坡。政治新聞網站Ｐｏｌｉｔｉｃｏ引述消息人士指，先遣團一行約３０人，成員包括白宮副

幕僚長哈金（Ｊｏｅ Ｈａｇｉｎ）、總統特別助理克利夫頓（Ｐａｔｒｉｃｋ

Ｃｌｉｆｔｏｎ）等。

美朝峰會出現轉機，主因北韓領袖金正恩周六突然再度前赴板門店，在朝方一側統一閣與南

韓總統文在寅舉行峰會。文在寅周日表示，雙方一致認為，６月１２日的朝美首腦會談必須成功

舉行，並會為此緊密合作。《香港經濟日報》

