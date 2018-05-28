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28/05/2018 08:36

【朝鮮局勢】白宮先遣團赴星，準備美朝峰會

　　美朝６月１２日峰會再現轉機，有指美國駐菲律賓大使、駐南韓前大使金成已抵達北韓，與
朝方代表會面。白宮亦稱，美方先遣團會如期前往新加坡準備峰會。
　　《華盛頓郵報》周日引述知情人士報道，金成領導的一支官方團隊周日由兩韓邊境步行進入
北韓，並與北韓副外長崔善姬會面，為美朝峰會作準備。金成為韓裔美國外交官，與崔善姬熟悉
，兩人於２００５年的六方會談之中，分別是美朝代表團的成員。
　　報道指出，團隊其他成員包括美國國家安全委員會韓國事務總監胡克（Ａｌｌｉｓｏｎ
Ｈｏｏｋｅｒ）、國防部亞太助理部長薛瑞福（Ｒａｎｄａｌｌ　Ｓｃｈｒｉｖｅｒ）等，並指
今明兩日將與朝方繼續會面。
　　白宮新聞秘書桑德斯（Ｓａｒａｈ　Ｓａｎｄｅｒｓ）較早時稱，美方先遣團會如期前往新
加坡。政治新聞網站Ｐｏｌｉｔｉｃｏ引述消息人士指，先遣團一行約３０人，成員包括白宮副
幕僚長哈金（Ｊｏｅ　Ｈａｇｉｎ）、總統特別助理克利夫頓（Ｐａｔｒｉｃｋ　
Ｃｌｉｆｔｏｎ）等。
　　美朝峰會出現轉機，主因北韓領袖金正恩周六突然再度前赴板門店，在朝方一側統一閣與南
韓總統文在寅舉行峰會。文在寅周日表示，雙方一致認為，６月１２日的朝美首腦會談必須成功
舉行，並會為此緊密合作。《香港經濟日報》

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