《經濟通通訊社２８日專訊》財資巿場公會數字顯示，除了一個月拆息外，今日各期港元拆
息均見上揚，其中，三個月拆息由上周五的１﹒７５２１４厘升至今日的１﹒７５８２５厘，刷
新２００８年以來新高，惟作為樓按參考利率的一個月拆息則跌至０﹒９８１４３厘。
至於隔夜息四連升報０﹒１９８２１厘，六個月息漲至１﹒８９５７９厘，一年期報
２﹒２９９０９厘。
港元匯價今早最高曾見７﹒８４２９，最新報７﹒８４４０，但銀行界預期，港美息差將再
度擴闊，刺激金管局入市，但接貨規模或較之前少。（ｃｌ）
28/05/2018 11:25
【港匯弱勢】港元三個月拆息見１﹒７５８厘，創近十年新高
《經濟通通訊社２８日專訊》財資巿場公會數字顯示，除了一個月拆息外，今日各期港元拆
息均見上揚，其中，三個月拆息由上周五的１﹒７５２１４厘升至今日的１﹒７５８２５厘，刷
新２００８年以來新高，惟作為樓按參考利率的一個月拆息則跌至０﹒９８１４３厘。
至於隔夜息四連升報０﹒１９８２１厘，六個月息漲至１﹒８９５７９厘，一年期報
２﹒２９９０９厘。
港元匯價今早最高曾見７﹒８４２９，最新報７﹒８４４０，但銀行界預期，港美息差將再
度擴闊，刺激金管局入市，但接貨規模或較之前少。（ｃｌ）
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