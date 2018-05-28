【港匯弱勢】港元三個月拆息見１﹒７５８厘，創近十年新高

《經濟通通訊社２８日專訊》財資巿場公會數字顯示，除了一個月拆息外，今日各期港元拆

息均見上揚，其中，三個月拆息由上周五的１﹒７５２１４厘升至今日的１﹒７５８２５厘，刷

新２００８年以來新高，惟作為樓按參考利率的一個月拆息則跌至０﹒９８１４３厘。

至於隔夜息四連升報０﹒１９８２１厘，六個月息漲至１﹒８９５７９厘，一年期報

２﹒２９９０９厘。

港元匯價今早最高曾見７﹒８４２９，最新報７﹒８４４０，但銀行界預期，港美息差將再

度擴闊，刺激金管局入市，但接貨規模或較之前少。（ｃｌ）

