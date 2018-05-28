【新股上市】２１世紀教育（１５９８）暗盤收市升約兩成

《經濟通通訊社２８日專訊》２１世紀教育（０１５９８）明天（２９日）掛牌，今日於輝

立交易場收報１﹒３５元，比招股價１﹒１３元高１９﹒５％。每手３０００股，不計手續費賺

６６０元。

於耀才交易場方面，該股收報１﹒３６元，比招股價高２０﹒４％。每手不計手續費賺

６９０元。（ｃｈ）

