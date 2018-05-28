【本港經濟】４月商品出口按年升８﹒１％，進口升１１﹒１％

《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處公布，今年４月份本港整體出口貨值按年升

８﹒１％至３３０２億元，而進口貨值則升１１﹒１％至３７７２億元，兩者表現較巿場分別估

計升９﹒２％和１１﹒９％遜色，但仍比３月升幅加快。

今年４月份，本港錄得有形貿易逆差４６９億元，相等於商品進口貨值的１２﹒４％。是月

輸往亞洲的整體出口貨值按年上升７﹒２％，其中，輸往中國內地升１２﹒９％，惟輸往印度卻

大跌４９﹒５％。



＊首四月出口升９﹒３％＊



今年首四個月的商品整體出口貨值較２０１７年同期上升９﹒３％。同時，商品進口貨值上

升１０﹒７％，期內錄得有形貿易逆差１７６８億元，相等於商品進口貨值的１２﹒２％。期內

，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是台灣（升１５﹒９％）、內地（

升１２﹒７％）和德國（升１１﹒３％）但輸往印度的整體出口貨值卻下跌２０﹒７％。

政府發言人表示，受惠於環球需求強勁，４月商品出口維持顯著的按年增長。展望未來，環

球經濟目前的增長勢頭料會持續，在短期內應有利於香港出口表現，但外圍環境仍有不明朗因素

，包括貿易保護主義升溫、美國貨幣政策正常化的步伐以及地緣政治局勢。（ｃｌ）

