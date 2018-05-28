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即市新聞

28/05/2018 16:33

【本港經濟】４月商品出口按年升８﹒１％，進口升１１﹒１％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》政府統計處公布，今年４月份本港整體出口貨值按年升
８﹒１％至３３０２億元，而進口貨值則升１１﹒１％至３７７２億元，兩者表現較巿場分別估
計升９﹒２％和１１﹒９％遜色，但仍比３月升幅加快。
　　今年４月份，本港錄得有形貿易逆差４６９億元，相等於商品進口貨值的１２﹒４％。是月
輸往亞洲的整體出口貨值按年上升７﹒２％，其中，輸往中國內地升１２﹒９％，惟輸往印度卻
大跌４９﹒５％。

＊首四月出口升９﹒３％＊

　　今年首四個月的商品整體出口貨值較２０１７年同期上升９﹒３％。同時，商品進口貨值上
升１０﹒７％，期內錄得有形貿易逆差１７６８億元，相等於商品進口貨值的１２﹒２％。期內
，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值按年錄得升幅，尤其是台灣（升１５﹒９％）、內地（
升１２﹒７％）和德國（升１１﹒３％）但輸往印度的整體出口貨值卻下跌２０﹒７％。
　　政府發言人表示，受惠於環球需求強勁，４月商品出口維持顯著的按年增長。展望未來，環
球經濟目前的增長勢頭料會持續，在短期內應有利於香港出口表現，但外圍環境仍有不明朗因素
，包括貿易保護主義升溫、美國貨幣政策正常化的步伐以及地緣政治局勢。（ｃｌ）

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