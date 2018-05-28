《真知灼見－溫灼培》歐洲政局混亂不利歐元匯價

《真知灼見》本周市場焦點相信將離不開歐洲。意大利由五星運動黨及北方聯盟組成的民粹

主義政府仍在籌組中。另邊廂，西班牙首相又面對當地國會可能對其投不信任動議。區內政治局

勢不穩，加上歐美貿易紛爭帶來的不確定性，使歐央行更難於９月買債計劃結束前縮買債規模。

從上周歐央行公開的４月議息會議記錄顯示，歐央行內各委員已不再集中討論提前縮減買債可能

性。相反，討論焦點在９月買債計劃完結後，應否完全停止買債，還是應把從到期債券回流的資

金再重新投到債市中。單從這基礎因素的改變，料將足以阻礙歐元短期重上１﹒２０美元之上。



＊貿易談判間，市場勢震盪＊



反觀歐美貿易紛爭的最新情況，６月１日特朗普政府會否落實執行對來自歐盟鋼鋁徵重關稅

，這已非市場唯一要擔心的因素。消息指，特朗普正計劃對所有進口美國的車輛徵收關稅；而在

整體進口車中，德國和意大利便佔１３％。歐盟揚言不會在美國威迫下與美國討論新貿易條約；

但如爆貿易戰，具盈餘的一方，即歐洲料較容易受損。圖表上，歐元首個技術支持是

１﹒１５５０美元，假使跌穿下一位置會去哪？筆者認為，重點全要看歐美的貿易紛爭會惡化到

哪地步。回觀過去特朗普的行徑，相信他也不想與歐盟打貿易戰，但談判期間相信難免會為市場

帶來震盪，提防歐元或有機會跌穿上述支持。相反，面對歐央行政策的轉變，料歐元上升會較乏

力。



＊本周重要數據＊



經濟數字方面，本周重點將放在周五（１日）美國公布的５月份就業報告。市場估計美國５

月失業率維持不變於３﹒９％，非農業新增職位則增加１９萬名，如實屬這將較４月份的

１６﹒４萬名優勝。除了美國，本周四（３１日）歐元區將公布４月份失業率及５月份以消費物

價指數衡量的通脹數字同時值得關注。不過，即使歐洲數字再好，面對現時區內政治的不穩定，

料歐央行也不敢提早縮減買債。相反如數字差，料歐元所受的壓力更大。央行方面，周三（３０

日）日本央行行長黑田東彥將會發表講話，上周他提出假如當地通脹一旦邁向２％目標，該行便

會收緊過度寬鬆的貨幣政策，未知本周他會否給予市場更多日本央行在貨幣政策上的啟示。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

