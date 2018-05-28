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28/05/2018 10:00

《保險觸覺－胡奕銘》「老友記」買旅保限制要注意

　　《保險觸覺》隨著近年旅遊普及，加上人均壽命延長，很多長者仍然活力十足，並利用退休
後的閒暇時間到外地旅遊，盡情享受銀髮生活。不過在外遊前，各位「老友記」勿忘購買旅遊保
險，而且需要留意保單條款，尤其是投保年齡上限及保障額方面會有較多限制。
　　已退休多年的陳生陳太，於上月與一班朋友到日本東京自由行，順道慶祝陳生的７６歲生辰
，在女兒的提醒下，陳太本來打算為自己及丈夫購買旅遊保險，卻發現朋友們推介的旅遊保險計
劃列明７５歲或以上人士不受保。由於陳太怕麻煩，不想花時間比較其他保險計劃，而丈夫又一
向健壯，於是便不顧女兒的勸告，只為自己投保便出發。
　　豈料，陳生在旅程的第二天不慎跌倒，撞傷了手腕及扭傷了腳踝，可是因為他沒有投保旅遊
保險，擔心醫療費高昂，加上言語不通，因此堅拒在當地求醫。為免掃了朋友的興致，陳生陳太
也沒有提前回港，只待在酒店靜養，白白浪費了這次旅遊機會之餘，更要忍痛多日，回港後才急
急就醫。幸好，陳生是次只是受了輕傷，還可留待回港治療，倘若是遇上嚴重意外，涉及大型手
術或長期住院，甚至需要緊急醫療運送，開支有機會超過十萬元，甚或更多，因此旅遊保障實在
不可或缺。
　　「老友記」在投保旅遊保險時要留意，市面上多家保險公司的旅遊保險均設有年齡上限，由
７０歲至９０歲不等。但大部分旅遊保險保障年齡達７５歲，有個別計劃更可保至８５歲。有些
旅遊保險會訂明高齡人士需要投保指定級別的計劃；至於全年計劃亦設年齡上限，大部分計劃的
受保人年齡必須在保單最初生效日前為７５歲或以下，並可續保至８０歲。
　　除旅遊保險有年齡限制外，一些保障項目如醫療及人身意外等，長者可獲取的最高賠償額或
會較少。此外，長者需要留意一些已患有的長期疾病，例如心臟病、痛風症等，假如旅程期間復
發或不受保障，因旅遊保險只保障旅程期間因意外受傷和疾病引致的醫療開支。
　　另外，市面上一些個人醫療保障計劃涵蓋全球保障，即使身在世界不同角落，被保人也可享
有醫療保障。因此，長者可靈活運用本身已有的醫療保障計劃，配合一份合適的旅遊保險，讓自
己及家人能無後顧之憂地享受旅程。
　　「老友記」在計劃旅程中，應於預訂機票、酒店及報團後，盡早比較不同的旅遊保險計劃，
並仔細閱讀保單條款，或是向家人或保險公司尋求協助，務求挑選出一份能提供足夠保障的旅遊
保險，讓自己及家人能安心享受旅程。
註：保險產品須受有關保單的條款及細則約束。
《ＡＸＡ安盛董事總經理　一般保險業務　胡奕銘》

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