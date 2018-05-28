《經濟通通訊社２８日專訊》社民連主席吳文遠因於電台及社交媒體等渠道，透露民政事務
局常任秘書長馮程淑儀正被廉署調查，今個月１１日被判３項「披露受調查人身分等資料的罪行
」罪名成立。案件今日在東區法院判刑，吳文遠被判監禁４個月，獲准以２萬元現金保釋，等候
上訴，期間須交出旅遊證件。
吳文遠代表律師求情時引述感化官的社會服務令報告，建議判吳文遠２００至２４０小時社
會服務令。惟裁判官指判社會服務令的其中一項元素，是被告有悔意，但審訊期間均看不到被告
有悔意。（ｃｗ）（ｚｚ）
28/05/2018 17:25
【香港政情】吳文遠披露廉署受查人身份罪成判囚４個月，吳將上訴
《經濟通通訊社２８日專訊》社民連主席吳文遠因於電台及社交媒體等渠道，透露民政事務
局常任秘書長馮程淑儀正被廉署調查，今個月１１日被判３項「披露受調查人身分等資料的罪行
」罪名成立。案件今日在東區法院判刑，吳文遠被判監禁４個月，獲准以２萬元現金保釋，等候
上訴，期間須交出旅遊證件。
吳文遠代表律師求情時引述感化官的社會服務令報告，建議判吳文遠２００至２４０小時社
會服務令。惟裁判官指判社會服務令的其中一項元素，是被告有悔意，但審訊期間均看不到被告
有悔意。（ｃｗ）（ｚｚ）
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