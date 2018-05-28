《每周華語－黃溢華》美朝世紀會談「取消」乎？

《每周華語》韓朝領導人又再認真會面，而特朗普放軟態度，使６月１２日美朝會談機會回

升。特朗普不按常規出牌，即使有美韓準時會談，其「重要性」已大減了！



上周特朗普突然取消６月１２日與金正恩於新加坡的會面，市場反應不見激烈，但氣氛當然

不利股市高位企穩甚而再上試更高水平。美朝「亂局」乃歷史長波，不只可自二次大戰前後格局

分析，甚而可由甲午戰爭大清海陸兩路均敗陣給日本角度分析之。且南韓╱朝鮮自身之歷史長波

亦見複雜，否則近一百多年不可能衍生中日俄甚而美國涉及今天朝鮮之地緣困局、各取自身之利

益。美朝６月１２日會談「取消」，當然是近月美中日及南韓╱朝鮮於幕後未能為大局下一定案

，決定性的「方向」而「取消」。所有重大的談判，不可能在開會當日便下決定性的協議！很大

程度，在開會前必須有各方的基本共識。



中國比俄國於朝鮮╱美國會談更有影響力。但是中國「左右」了金正恩的「偏離」決定？引

致特朗普「取消」與金正恩會面，此也不易掌握。「取消」會面也不一定是壞事！因為無「重大

協議」公布，會談失良好之預期，反使美朝╱中日俄等未能往前走：且東北亞之利益一旦未及

「均分」，主打朝鮮未能真正中長期融合，一有反彈，此時「打」一小仗機會更大，更不合世界

之和平期望

。



另一方面，筆者以為，最差的底牌可能是美國「自編、自導、自演」此「取消」一事！半年

前不可硬打，而朝中兩位「老友記」甚而中國主動希望一些利好東亞的結果及合理之預期：習金

再三會面，不是甚麼大件事！不錯官方公布兩位領導；海邊漫步，強化中朝關係，乃事實，但亦

在合理預期之內呀！筆者擔心的是，美國「計中計」、「局中局」，使中國在貿易經濟，美朝談

判也同時失分，甚而失去主動地倒下！



由中興事件以至美朝「取消」會談，牌面見中國「左右」事情，且金正恩不「配合」，但美

幕後若開出天價，中朝根本無「還價」之能力，且美國需要會面部署萬無一失的軍事策略：必勝

之局。那麼特朗普及其團隊表面不成「隊形」，但骨子裏乃以「會談」爭取時間，一手中國中興

事件談判，另一手拉動軍事，南韓無興趣，因為韓朝及「一家人」，但日本近三個月靜了下來，

美日做了十足部署。「取消」可又再「開價」：中朝「還價」否？朝鮮根本無條件與美「談判」

。



美越當年，若非尼克遜因為「水門事件」而出賣了南越，北越根本無機可乘，一舉南下，把

越南「合二」為「一」了。以Ｇａｍｅ Ｔｈｅｏｒｙ角度看，朝鮮最佳策略為何？有會面訊息

嗎？當年南越阮氏「無」水門消息，因而錯判了形勢。今天朝鮮只看美國事情可另辦。但美國焦

點一旦不在朝鮮，而是一次性「打擊」中國的「一帶一路」（金錢買路！）及崛起，那麼朝鮮

「還價」，甚而中國協助朝鮮「還價」無大懸案了。



以「Ｍｉｎ－Ｍｉｎ」策略看，我們為無話語權的投資者，企業執事人，小心美國真的重返

太平洋，且一次性地打擊「一帶一路」，至少在一定時間之內，使中國花時間再調整，重整旗鼓

：不可打大仗，但仍需「打仗」，才可維持美元地位，為美國主導世界爭取條件。大市必極波動

。特朗普幕後「天價」要求否？機會大，又若金正恩「玩弄」美國乎？筆者以為不會，中國也不

會。筆者認為，下半年，美朝有否「會談」，中美步入了決戰時刻，特朗普及其團隊，不斷換人

，乃假象也未可料。君不見以色列美新事館事件便可印證了！



常言道「兵不厭詐」！中美朝韓日「互動」，美特朗普不斷改變「見解」，使市場更不清晰

。有會談，有好公布，也不一定執行成功：君不見美國再與伊朗「反面」嗎？

《資深市場人士 黃溢華》

